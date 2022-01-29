كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية مع البدلات والعلاوات السنوية

كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية تعتبر مهنة فني صيانة طائرات واحدة من المهن الهامة التي تمثل قيمة كبيرة في المملكة العربية السعودية، والتي توفر راتب مميز لصاحب هذه المهنة، فنجد أن هناك عدد كبير من الأشخاص يتساءلون عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه فني صيانة الطائرات في المملكة العربية السعودية هذا العام 2022، كم سلم رواتب الدفاع المدني السعودي 2022 /1443 الجديد مع البدلات قيمة راتب جندي الدفاع المدني فنجد أن الحكومة السعودية تسعى الى تقديم عدد كبير من الوظائف المميزة في المجالات المختلفة، ويتم تقديم رواتب مميزة تقديرا للجهود التي يقوم بها الموظفين على مدار العام، وسوق نستعرض من خلال هذه السطور كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية بناء على التحديثات الجديدة.

كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية

تختلف قيمة الراتب الذي يحصل عليه فني صيانة الطائرات في المملكة العربية بشكل كبير بناء على عدد من العوامل من اهمها الخبرة التي يمتلكها العامل، بالاضافة الى درجة العمل التي ينتمي اليها الفني، والتي يتم تحديثها من وقت لآخر بناء على التحديثات التي تحددها الحكومة السعودية من وقت لآخر سنويا، فنجد أن قيمة رواتب فني صيانة الطائرات في السعودية هذا العام تتراوح ما بين 8250 ريال سعودي والتي تصل الى حوالي 20 الف ريال سعودي بناء على الدرجة التي ينتمي اليها العامل بالإضافة الى الخبرة التي يمتلكها في هذا المجال، كما تختلف قيمة الراتب باختلاف المؤهل العلمي الذي يحصل عليه الفني الذي يتقدم لهذه الوظيفة التي تتوافر في عدد كبير من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.

راتب الفني برتبة جندي بين 3220 ريالًا سعوديًا، الي 5040 ريالًا سعوديًا.

راتب الفني برتبة جندي أول بين 3395 ريالًا سعوديًا، الي 5425 ريالًا سعوديًا.

راتب الفني برتبة عريف بين 3765 ريالًا سعوديًا، الي 6215 ريالًا سعوديًا.

راتب الفني برتبة وكيل رقيب بين 4455 ريالًا سعوديًا، الي 7395 ريالًا سعوديًا.

راتب الفني برتبة رقيب بين 5260 ريالًا سعوديًا، الي 8760 ريالًا سعوديًا.

راتب الفني برتبة رقيب أول بين 6180 ريالًا سعوديًا، الي 10380 ريالًا سعوديًا.

راتب الفني برتبة رئيس رقباء بين 7215 ريالًا سعوديًا، الي 12255 ريالًا سعوديًا.

كم علاوات راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 السنوية

قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة جندي 130 ريالًا سعوديًا. قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة جندي أول 145 ريالًا سعوديًا. قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة عريف 175 ريالًا سعوديًا. قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة وكيل رقيب 210 ريالًا سعوديًا. قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة رقيب 250 ريالًا سعوديًا.

قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة رقيب أول 300 ريالًا سعوديًا. قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة رئيس رقباء 360 ريالًا سعوديًا.

سلم رواتب فني صيانة طائرات 1443/2022

الدرجة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء 1 3220 3295 3765 4455 5260 6180 7215 2 3250 3540 3940 4625 5510 6480 7575 3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 4 3610 3830 4290 5085 6010 7080 8295 5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 7 4000 5265 4815 5715 6760 7980 9375 8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 12 4650 4990 5610 6765 8010 9480 11175 13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255 العلاوة السنوية 130 145 175 210 250 300 360

وظائف فني طائرات في السعودية 2022

دائما ما يتم طرح وظائف فني طائرات في المملكة العربية السعودية من وقت لآخر في مختلف القطاعات في السعودية، والتي تتطلب بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم القبول، فنجد أن اهم ما يؤثر على الراتب الذي يحصل عليه فني طائرات في السعودية هو المؤهل العلمي الذي يحصل عليه الفني، فإذا كان المتقدم للحصول على هذه الوظيفة حاصل على دبلوم هندسة يكون المرتب الخاص به أعلى من قيمة الراتب الذي يحصل عليه الحاصل على دبلوم فني، فنجد أن المهندس المشرف يصل راتبه الى 28 الف ريال سعودي.