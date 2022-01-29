نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية مع البدلات والعلاوات السنوية في المقال التالي
كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية تعتبر مهنة فني صيانة طائرات واحدة من المهن الهامة التي تمثل قيمة كبيرة في المملكة العربية السعودية، والتي توفر راتب مميز لصاحب هذه المهنة، فنجد أن هناك عدد كبير من الأشخاص يتساءلون عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه فني صيانة الطائرات في المملكة العربية السعودية هذا العام 2022، كم سلم رواتب الدفاع المدني السعودي 2022 /1443 الجديد مع البدلات قيمة راتب جندي الدفاع المدني فنجد أن الحكومة السعودية تسعى الى تقديم عدد كبير من الوظائف المميزة في المجالات المختلفة، ويتم تقديم رواتب مميزة تقديرا للجهود التي يقوم بها الموظفين على مدار العام، وسوق نستعرض من خلال هذه السطور كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية بناء على التحديثات الجديدة.
كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية
تختلف قيمة الراتب الذي يحصل عليه فني صيانة الطائرات في المملكة العربية بشكل كبير بناء على عدد من العوامل من اهمها الخبرة التي يمتلكها العامل، بالاضافة الى درجة العمل التي ينتمي اليها الفني، والتي يتم تحديثها من وقت لآخر بناء على التحديثات التي تحددها الحكومة السعودية من وقت لآخر سنويا، فنجد أن قيمة رواتب فني صيانة الطائرات في السعودية هذا العام تتراوح ما بين 8250 ريال سعودي والتي تصل الى حوالي 20 الف ريال سعودي بناء على الدرجة التي ينتمي اليها العامل بالإضافة الى الخبرة التي يمتلكها في هذا المجال، كما تختلف قيمة الراتب باختلاف المؤهل العلمي الذي يحصل عليه الفني الذي يتقدم لهذه الوظيفة التي تتوافر في عدد كبير من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.
- راتب الفني برتبة جندي بين 3220 ريالًا سعوديًا، الي 5040 ريالًا سعوديًا.
- راتب الفني برتبة جندي أول بين 3395 ريالًا سعوديًا، الي 5425 ريالًا سعوديًا.
- راتب الفني برتبة عريف بين 3765 ريالًا سعوديًا، الي 6215 ريالًا سعوديًا.
- راتب الفني برتبة وكيل رقيب بين 4455 ريالًا سعوديًا، الي 7395 ريالًا سعوديًا.
- راتب الفني برتبة رقيب بين 5260 ريالًا سعوديًا، الي 8760 ريالًا سعوديًا.
- راتب الفني برتبة رقيب أول بين 6180 ريالًا سعوديًا، الي 10380 ريالًا سعوديًا.
- راتب الفني برتبة رئيس رقباء بين 7215 ريالًا سعوديًا، الي 12255 ريالًا سعوديًا.
كم علاوات راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 السنوية
|قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة جندي
|130 ريالًا سعوديًا.
|قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة جندي أول
|145 ريالًا سعوديًا.
|قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة عريف
|175 ريالًا سعوديًا.
|قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة وكيل رقيب
|210 ريالًا سعوديًا.
|قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة رقيب
|250 ريالًا سعوديًا.
|قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة رقيب أول
|300 ريالًا سعوديًا.
|قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة رئيس رقباء
|360 ريالًا سعوديًا.
سلم رواتب فني صيانة طائرات 1443/2022
|الدرجة
|جندي
|جندي أول
|عريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|1
|3220
|3295
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|2
|3250
|3540
|3940
|4625
|5510
|6480
|7575
|3
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|3610
|3830
|4290
|5085
|6010
|7080
|8295
|5
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|4000
|5265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|4650
|4990
|5610
|6765
|8010
|9480
|11175
|13
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
|العلاوة السنوية
|130
|145
|175
|210
|250
|300
|360
وظائف فني طائرات في السعودية 2022
دائما ما يتم طرح وظائف فني طائرات في المملكة العربية السعودية من وقت لآخر في مختلف القطاعات في السعودية، والتي تتطلب بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم القبول، فنجد أن اهم ما يؤثر على الراتب الذي يحصل عليه فني طائرات في السعودية هو المؤهل العلمي الذي يحصل عليه الفني، فإذا كان المتقدم للحصول على هذه الوظيفة حاصل على دبلوم هندسة يكون المرتب الخاص به أعلى من قيمة الراتب الذي يحصل عليه الحاصل على دبلوم فني، فنجد أن المهندس المشرف يصل راتبه الى 28 الف ريال سعودي.
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