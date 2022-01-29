كيفية استخراج رخصة سكني balady.gov.sa للحاصلين على الموافقات بتوزيع الأراضي السكنية عبر منصة سكني بالتسجيل الإلكتروني للمنصة ببرنامج سكني للدعم التمويلي، أو عبر الحصول عليها عبر المنح والعطايا الخاصة بالديوان الملكي السعودي أو الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع أراضي سكنية للمحتاجين، مثل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية، وتقوم وزارة الإسكان بالمملكة بتوفير منصة بلدي للحجز الإلكتروني للرخص وكذلك المنصة الوطنية الموحدة باتباع خطوات التسجيل.

كيفية استخراج رخصة سكني balady.gov.sa عمل ترخيص بناء (منصة بلدي – المنصة الموحدة)

يتطلع جميع الحاصلين على الأراضي السكنية للحصول على ترخيص البناء للشروع في بناء المنزل بطريقة التمويل العقاري للبناء الذي أطلقته سكني الإلكترونية، حيث تقوم منصة سكني بتقديم إمكانية التسجيل للحصول على التمويل السكني والأراضي المجانية للمتقدمين من الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والدخل الشهري والجنسية وغيرها، وتقوم المملكة بالتقديم الإلكتروني بالتعامل مع المؤسسات الحكومية، بالتسجيل والاستعلام وأيضا استخراج الوثائق، بما يوفر الوقت ويؤدي إلى الدقة والسرعة في التنفيذ.

استخراج رخصة سكنية من منصة بلدي كيفية استخراج رخصة من المنصة الوطنية الموحدة يقوم المستخدم بالدخول على “ رابط منصة بلدي الإلكترونية “. يتم تسجيل رقم الإقرار المساحي. يقوم بتحديد المكتب الهندسي المصمم للبناء. يتم إرسال الطلب. يتم تسجيل الدخول عبر “ بوابة المنصة الوطنية الموحدة “. يقوم باختيار اللعة العربية للصفحة. يتم اختيار خدمات الرخص الإنشائية (رخصة بناء). قم بتحديد البلد والمكتب الهندسي. تسجيل موعد الإقرار المساحي للمبني. لابد من تسجيل جميع البيانات سليمة ومراجعة الشروط. يتم التدقيق في البيانات خلال خمس أيام واستصدار فاتورة السداد. يكون على المواطن طباعة الترخيص الإلكتروني.

ما هي شروط الحصول على رخصة البناء

تقديم الحالة الاجتماعية على أن يكون المتقدم متزوج من الجنسية السعودية.

يتم الحصول على صلاحية موقع البناء ويتم تقديم الطلب لأحد الجهات الإدارية المختصة.

يقوم بتقديم إيصال دفع الرسوم.

تسجيل كافة بيانات المتقدم بشكل صحيح وطرق التواصل معه.

يتم تقديم صورة من سند الملكية.

يقوم بتقديم الموافقات مع شركة المياه والكهرباء لإنشاء هذا البناء.

يتم إرفاق كافة مستندات الملكية الخاصة بالبناء واتباع خطوات الرخصة.

توفر مؤسسات المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية لراغبي الحصول على الدعم والمساعدة من ابناء الوطن ممن حصلوا على بعض الخدمات ويرغبوا في استكمال الإجراءات، ومن تلك الخدمات الإلكترونية هي كيفية استخراج رخصة سكني balady.gov.sa عمل ترخيص بناء (منصة بلدي – المنصة الموحدة) وذلك باستكمال الإجراءات المطلوبة بالشك المناسب، حيث توفر المنصة الإلكترونية الخاصة ببلدي أو المنصة الوطنية الموحدة بتوفير بيان الخطوات والمستندات المطلوبة وأيضا كيفية طباعة الرخصة لاستخدامها فيما بعد بالتعامل، وهنالك فيديو أيضا يقوم بشرح الطريقة والخطوات.