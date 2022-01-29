احجز الآن واستلم قطعة أرض مجانية في سكني الشروط وكيفية الحجز والرابط

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول دعم سكني، خاصة بعد الإعلان التي قامت به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي منذ صفحته الرسمية عن بدء حجز قطعة أرض مجانية للراغبين فى تملك قطعة ارض بالعديد من مدن المملكة والكثير من المواطنين يبحثون عن رابط الحجز وكيفية الحجز ومن خلال مقالنا نوضح بالتفصيل خطوات الحجز وشروط الحجز بمنصة سكني، حيث أتاحت الوزارة لكل مواطن سعودي يرغب في حيازة إحدى الأراضي المجانية التي يقدمها دعم سكني، فقد قامت الوزارة بوضع المخططات التي تحتوي على أراضي تمنح بشكل مجاني لكل المواطنين الذين لا تسمح لهم ظروفهم بتوفيرها، كما يمكن لهم الاستفادة من مبالغ مالية من أجل بناء مساكن خاصة بهم وفق احتياجات كل أسرة مستحقة، وفق رؤية المملكة 2030 وما تستهدفه من تملك المواطنين لوحدات سكنية او منزل او قطعة ارض للراغبين في ذلك.

كيفية وطريقة حجز أرض في سكني:

تزايدت في الساعات القليلة الماضية من خلال رابط موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعبر موقع سكني عن كيفية قطعة ارض في دعم سكني وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان عن إطلاقها لبرنامج سكني لتوفير الأراضي المجانية المدعومة من حكومة المملكة، ويمكنهم القيام بالحجز من خلال اتباع الخطوات الاتية:

ادخل الى رابط موقع منصة سكني الإلكترونية.

ثم عليك بالذهاب الى ايقونة المبادرات والبرامج المتاحة في الخيارات الظاهرة أمامه، ثم الضغط على “البرنامج السكني”.

أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول عبر الرابط،

وبمجرد الدخول تتيح له إمكانية تصفح كافة منتجات الدعم السكني المتاحة.

ثم تقوم باختيار المنتج، يحدد المدينة السعودية التي تناسبه وتلائم سكنه والقرب منها.

ثم يقوم بكتابة وملء كل بياناته الشخصية، يختار رقم الأرض المحددة، ثم يقوم بإرسال الطلب.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دعم سكني:

هناك عدة شروط للحصول على دعم سكني والتي تمكّن المواطنين من حجز أرض في سكني، وهي كالتالي: