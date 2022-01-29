نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض تمويل السيارات بالمملكة من مصرف الراجحي سهولة في الشروط والاجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تمويل السيارات توفرها العديد من المصارف بالمملكة ولكن لعرض تمويل السيارات من الراجحي ميزات لاتتوفر عند غيره من المصارف حيث يمتاز بنك الراجحي بشروط تمويل السيارات موافقات سريعة على التمويل، وليس من الضروري تحويل الراتب ويعتبر الراجحي واحد من أهم البنوك بالمملكة، كما أن جميع معاملاته المادية من الشريعة الإسلامية، ويتكون بنك الراجحي على حوالي 500 فرع داخل وخارج المملكة العربية السعودية مثل: “ماليزيا والكويت” وغيرهم من العديد من دول العالم.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي:

من الجدير بالذكر ان لبنك الراجحي شروط للموافقة على تمويل السيارات يجب توافرها عند التقديم على التمويل حيث قدم البنك خدمات الحصول على سيارة بالتقسيط وكيفية تمويلها من البنك، ولذلك نقدم لكم كيفية تقديم على تمويل السياراة من بنك الراجحي، ونوضح جميع الشروط للتمويل الخاصة بالبنك من خلال المقال حيث يوجد شروط للتمويل السيارات بالتقسيط او الشروط الخاصة بالايجار التملكي وهما كالتالي:

اولا: تمويل شراء السيارات بالتقسيط:

لكي يقوم الشخص المستفيد من الحصول على القسط من خلال الدخول على الرابط الرسمي رابط الراجحي لسيارات التقسيط، حيث أكد بنك الراجحي من خلال صفحته الرسمية عن ضرورة توافر الشروط التي تم توضيحها لجميع عملائه، والتي سوف تسهل عليهم الحصول على تمويل شراء السيارة من خلال عدة خطوات وهي:

لكي ينمكن الفرد من الحصول على العرض الساري يجب أن يكون راتبه لا يقل عن 5000 ريال، مع إضافة رسوم إدارية 1%.

يشترط بعد الاتفاق أنه يتم حوالي 10% من قيمة إجمالي المبلغ الذي يعتبر مقدم للسيارة

بالإضافة إلى 3% تعد هذه القيمة هي رسوم خاصة في حالة رغبة الشخص المتقدم بالسداد قبل وقت السداد

ويمتاز هذا التمويل بموافقات سريعة.

وكما يمتاز التمويل بانه متاح للسيارات الجديدة والمستعملة.

ثانيا : في حالة تمويل الإيجار التمليكي للسيارات:

ويكون هذا التمويل من خلال الرابط الرسمي للمصرف الخاص بالتمويل الايجار التملكي لمصرف الراجحي ومن شروطه مايلي:

وشروطه بسيطه وسهلة فمن شروطه ليس من الضروري تحويل الراتب.

من الضروري أن يتم دفع حوالي 10% وهذا المبلغ يعتبر مقدماً، علماً بأن الحد الأدنى للراتب هو 5000 ريال.

ويمتاز هذا التمويل بموافقات سريعة.

كما يمتاز بميزة انه متاح للسيارات الجديدة والمستعملة.

اهم مزايا تمويل السيارات من البنك الراجحي :

يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا والتي لاتتوفر في اي بنوك المملكة واهمها مايلي: