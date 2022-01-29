شركة التيسير تقدم أفضل عروض قرض سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب بقسط ثابت ميسر على 60 شهر

تتنافس شركات التمويل والمصارف والبنوك فى إتاحة التمويلات المختلفة وتقديم أفضل العروض التمويلية للمواطنين ومنهم ما نقدمه اليوم من تمويل السيارات من شركة التيسير ومابه من مزايا عديدة حيث يعتبر قرض سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب يتم بشكل فوري من شركة التيسير للتمويل والإجارة حيث تقدم 3 برامج لتمويل السيارات (المرابحة – 50/50 – والإيجار المنتهي بالتمليك) وذلك بتوفير مميزات عديدة لكل منتج لكي يستطيع العميل اختيار ما يناسبه من العروض المقدمة حسب ما يرغب، مع إمكانية اختيار المركبات سواء الجديدة أو المستعملة ويتم هذا من خلال مجموعة معارض من المضمونة والموثوق بها، حيث تخضع الشركة لأحكام الدين الإسلامي نظراً لأنها معتمدة من البنك المركزي السعودي، مما يجعلها من الشركات المضمونة في التعامل معهم، فيما تضم شركة التيسير 13 فرعاً لخدمة المواطنين والوافدين في السعودية، ومن خلال المقال نوضح أهم مزايا تمويل شركة التيسير والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وكيفية التقديم على تمويل السيارة من شركة التيسير.

الشروط الواجب توافرها لتمويل السيارات من شركة التيسير:

يشترط للحصول على تمويل سيارة من شركة التيسير ان لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة وقت استحقاق آخر دفعة في القسط.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون موظف في إحدى القطاعات المعتمدة بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يشترط للحصول على تمويل سيارة من شركة التيسيران يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

اهم مميزات تمويل سيارة من شركة التيسير:

يمكن الحصول على التمويل بشكل سريع بمجرد صدور الموافقة

يمكن السداد على فترات بالاتفاق مع الشركة وإمكانية السداد مبكراً

يمكن الحصول على القرض بدون تحويل راتب أو كفيل.

يتم السداد بشكل ثابت على مدار 5 سنوات بقيمة سداد ثابتة

ومن اهم مزايا شركة التيسيرانه في حالة اختيار تمويل سيارة 50/50 فيمكن تقسيط الدفعة الأخيرة على 24 شهر، مع إمكانية إرجاع أو استبدال السيارة.

كما من مزايا تمويل شركة التيسيرالتأمين الشامل على المركبات.

كيفية التقديم على قرض سيارة من شركة التيسير:

يستطيع اى مواطن من الاستفادة من تمويل قرض سيارة الميسر من شركة التيسير من خلال اتباع الخطوات الاتية:

اولا تقوم بحساب تمويلك من خلال الحاسبة التقديرية الموجودة عبر الموقع.

ثم تقوم بتقديم طلب أون لاين مع رفع المستندات الاتية: (رخصة قيادة سارية – بطاقة هوية / إقامة – شهادة التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص – العنوان الوطني – كشف حساب بنكي 3 شهور)

تحصل بشكل تلقائي على رقم الطلب.