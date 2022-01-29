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عمر شويل - جدة برقيات الديوان الملكي السعودي للمساعدة tawasol.royalcourt.gov.sa لتقديم طلب مساعدة من جلالة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، والذي يقوم بتقديم المساعدات للطلبات المقدمة إليهم لسداد الديون عن المديونين والسداد عن الغارمين، كما يقوم الديوان الملكي بتقديم الأراضي السكنية لغير القادرين على الحصول على منزل خاص بهم، ويتم تقديم معروض ونموذج طلب المعونة المالية من جلالة الملك والرابط الخاص بالتسجيل وأيضا الشكاوى من المواطنين بالمملكة.

برقيات الديوان الملكي للمساعدة tawasol.royalcourt.gov.sa قنوات التواصل (سداد دين – سكن)

يقوم الديوان الملكي السعودي باستقبال البرقيات والرسائل الإلكترونية والورقية من جميع المواطنين السعوديين، وتشمل تلك الرسائل طلبات الإعانة والشكاوى والتراسل بين الشعب والجهات الحاكمة، ويتم التواصل بين الديوان ومقدمي الطلبات بعد أربعين يوم من تقديم الطلب أو تسلمه بالقبول أو الرفض، على أن يقوم من تأخر الرد عليه أو تم تجاهل هذا المعروض بالدخول على بوابة تواصل لتقديم الاعتراضات والشكاوى.

خدمات الديوان الملكي السعودي ( منح أراضي سكنية – سداد ديون)

يقوم الديوان الملكي بتلقي طلبات المعونة من فقراء الوطن وكذلك المحتاجين، وهم الذين ليس لديهم دخل شهري يتناسب مع المدخول الشهري لهم، والذين يستحقوا أموال الزكاة، ويكون عليهم التواصل أيضا مع العديد من البرامج الاجتماعية لوزارات وهيئات المملكة الأخرى التي تهتم بدعم تلك الفئات، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا المنصات الخيرية والجمعيات الخيرية الخاصة، جمعية الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وغيرها.

منح الأراضي السكنية المجانية وسداد الديون

يقوم الديوان الملكي السعودي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير قطع أراضي سكنية بالعديد من المناطق بالمملكة لغير القادرين، وهم المستفيدين من منح وعطايا الديوان الملكي، ويكون لديهم المستندات المطلوبة والتي تؤهلهم للحصول على تلك الهبات، كما يتم دفع مبالغ نقدية لغير القادرين والراغبين في الحصول على المساعدات المالية من جلالة خادم الحرمين الشريفين، بينما يتم كذلك تقديم المبالغ لسداد ديون المديونين أو الغارمين.

معروض شكل طلب معونة من جلالة خادم الحرمين الشريفين

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

يتم تحديد نوع طلب الكتابة ( منحة أرض الديوان الملكي ).

). يقوم بتحديد مضمون الرسالة (الى خادم الحرمين الشريفين اقدم لكم حبي الصادق وشكرا لكم بطلب منح الأراضي المجانية اذ أعيش في بيت لا يصلح لحياة كريمة ثم تكتبون). التفاصيل.

يتم تسجيل جميع البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال ورقم الهاتف.

شروط الحصول على المنح السكنية

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية فقط.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يجب ألا يكون استفاد من الدعم السكني من قبل.

لا يجب أن يكون لديه أملاك أو يكون سجل بيانات الدخل بشكل خاطئ.

يكون ساكنا ومتواجدا بالمملكة وغير معتاد السفر إلى الخارج.

برقيات الديوان الملكي السعودي للمساعدات tawasol.royalcourt.gov.sa

يبدأ بالدخول مباشرة على “موقع الديوان الملكي السعودي“. يقوم المستخدم باختيار أيقونة “الموقع الإلكتروني”. يتم التوجه مباشرة إلى “بوابة تواصل” لتقديم الطلبات والشكاوى. يقوم المواطن بتسجيل البيانات وتقديم معروض الطلب. يتم الانتظار لأسبوعين للرد على الطلب.

يتم استخدام البرقيات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدة العاجلة عبر tawasol.royalcourt.gov.sa قنوات التواصل المشروعة والمتاحة للحصل على الدعم والمساعدة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي لسداد الديون أو القضاء بالمنازعات القضائية وتقديم المظالم إلى الباب العالي للذين وقع عليهم الظلم، كما يقوم الديوان بتوفير خدمات التواصل لسداد الديون عن الغارمين أو المسجونين بعيدا عن ذويهم أو سداد نفقات مالية مثل فواتير متأخرة أو أقساط مستحقة على البنوك، ويكون على المتقدمين للحصول على الخدمة إثبات تغير الدخل المالي أو الحالة الصحية بما يحول عن الوفاء بالملتزمات التي التزموا بها من قبل.