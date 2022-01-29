طريقة استخراج شهادة ميلاد الطفل من أبشر إلكتروني 1443 للمواطنين والمقيمين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج شهادة ميلاد الطفل إلكتروني من خلال منصة أبشر، تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات الحكومية التي تساهم في خدمة كافة المواطنين لتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الخدمية، لأن الحكومة السعودية تسعى إلى توفير كافة الخدمات إلكتروني لكي تسهل على المواطنين الذهاب إلى الإدارات الحكومية و التجمعات و الاختلاط توفير الوقت و الجهد على المواطنين، ولهذا أصبح بإمكانك استخراج شهادة ميلاد الطفل الكتروني من المنزل بأقل تكلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات الحكومية.

طريقة استخراج شهادة ميلاد الطفل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية

في ظل الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتسهيل على كافة المواطنين، قدمت وزارة الداخلية بتعاون مع منصة أبشر خدمة استخراج شهادة ميلاد الطفل، وطريقة الاستخراج هي:

اولًا يقوم ولي الأمر بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

سيتم دخولك إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك سيطلب منك تسجيل الدخول.

لابد أن يكون ولي الأمر مسجلاً في التطبيق.

يقوم ولي الأمر بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

قم بالنقر على الثلاث نقاط أعلى يمين الشاشة.

اختيار أيقونة تسجيل المواليد.

سيظهر أمامك نموذج طلب الاستخراج.

قم بملئ البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم قم بالضغط على تسجيل الوليد.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الطفل

صورة من وثيقة الزواج أصل وصورة.

بطاقة هوية الأب وتكون سارية أصل وصورة.

قيد عائلي أصل وصورة.

خدمة أبشر لاستخراج شهادة ميلاد الطفل

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات و التسهيلات التي تساعد كافة المواطنين، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة استخراج شهادة ميلاد الطفل إلكتروني وهذا لتسهيل على أولياء الأمور استخراج شهادات ميلاد المواليد الجديدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات الحكومية بتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، حيث يقوم ولي الأمر بإحضار المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الطفل و تجميعها وإرسالها عبر البريد ثم يقوم ولي الأمر باستكمال خطوات الاستخراج عبر منصة أبشر ولابد أن يكون مسجل في منصة أبشر.