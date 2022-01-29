كيفية التقديم في برنامج الماجستير بجامعة القصيم السعودية.. وأهم شروط الالتحاق بالبرنامج

يرغب العديد من الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي باستكمال الدراسة في المنح والبرامج الخاصة بالدراسات العليا مثل برامج الماجستير والدكتوراة، ويتسائل العديد منهم عن أفضل الجامعات المختصة بذلك في المملكة العربية السعودية، ومنهم جامعة القصيم، حيث تعد من أكبر وأفضل الجامعات السعودية على مستوى التعليم الجامعي، وتهتم دائما بتطوير وتحديث التعليم وتقديم البرامج الدراسية الحديثة والمميزة دائما، بوجود نخبة من الأساتذة من ذوي الخبرة والثقافة، مما يؤهل الطلاب علميا وعمليا وثقافيا على إخراج كواهل ماهرة ومؤهلة لسوق العمل السعودي، وفي المقال التالي سنوضح كيفية التقديم في برنامج الماجستير بجامعة القصيم و أهم الشروط المطلوبة للالتحاق بالبرنامج، وكذلك أهم برامج الماجستير المتاحة من خلال الجامعه.

أهم برامج الماجستير بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية

قامت جامعة القصيم بوضع أفضل برامج الماجستير لكل من الطلاب والطالبات ممن يرغبون في استكمال الدراسات العليا، وذلك في مختلف التخصصات، التي تناسب طلاب الجامعات، وتؤهلهم في سوق العمل الجامعي، وإليك أهم برامج الماجستير المطروحة من خلال جامعة القصيم :

برنامج الماجستير بمجال الأنظمة.

برنامج الماجستير بمجال الآداب في الخدمة الاجتماعية.

برنامج الماجستير في مجال آداب علم الاجتماع.

برنامج الماجستير بمجال العلوم وإدارة الأعمال.

برنامج الماجستير في مجال الرياضيات، والرياضيات التطبيقية.

برنامج الماجستير بعلوم الحاسب الآلي.

كيفية التقديم في برامج الماجستير بجامعة القصيم بالمملكة السعودية

يمكنك الآن التقديم في برامج ماجستير جامعة القصيم من أجل القبول والالتحاق بها، وذلك بعد توفير جميع شروط برنامج الالتحاق، عبر اتباع الخطوات التالية

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة القصيم. قم بالضغط على برنامج الدراسات العليا. قم بالموافقة على جميع شروط القبول بالبرنامج من أجل الحصول على الموافقة. قم بكتابة النماذج الخاصة بالشهادات المطلوبة. قم بالضغط على الموافقة على نظام الإقرار. قم باختيار البرنامج الذي تريد الالتحاق به. قم بالضغط على كلمة التالي. قم برفع جميع المستندات واضغط موافقة على الإقرار. يمكنك طباعة الطلب بعد ذلك.

أهم الشروط المطلوبة للالتحاق ببرنامج الماجستير في جامعة القصيم السعودية

وضعت جامعة القصيم عددا من الشروط المهمة والواجب توافراها ليتمكن طلاب وطالبات الجامعة من الالتحاق بهذه البرامج، وإليك أهم الشروط اللازمة للالتحاق بالبرنامج: