نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم المرور الموحد في السعودية.. وكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن رقم المرور الموحد بالمملكة السعودية، و اهتمت الجهات الخاصة بهيئة المرور بوضع رقم موحد للهيئة، ليتمكن المواطنين من التواصل و ذلك للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة المرورية السعودية مثل الخدمات الخاصة بتجديد رخصة السيارات و كذلك القيادة، و معرفة المخالفات التي قد تصدر للسيارة، و أيضا ليتمكنوا من الاستفسار عن أي مشكلة قد تواجههم، و الحصول على المقترحات و الحلول، و في المقال التالي سنقدم إليك رقم المرور الموحد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وأيضا كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً.

أهمية رقم المرور الموحد بالمملكة العربية السعودية

قامت الهيئة المرورية بتخصيص رقم مجاني موحد لجميع المواطنين السعوديين، ليتمكنوا من سهولة التواصل للاستفسار عن جميع الخدمات المرورية، حيث تكمن أهمية إدارة المرور بالعمل على تنظيم حركات المرور، و كذلك في حالة الحوادث مثل حوادث السير و حوادث الدهس، و كذلك تحديد المخالفات المرورية في حالة تجاوز اللائحة التنظيمية للعملية المرورية.

ما هو رقم المرور الموحد في أنحاء السعودية

نقدم إليك فيما يلي الرقم الموحد للمرور في بعض مدن المملكة العربية، لتتمكن من الاتصال بالرقم المتاح للمدينة التابع لها، و إليك الأرقام التالية :

رقم مرور مدينة تبوك هو 0172382077.

رقم المرور الخاص بمدينة جازان هو 0173177147.

رقم مرور مدينة القصيم 0163811010.

رقم المرور لمدينة الجوف 0146241646.

رقم المرور الموحد لمكة المكرمة 0125601411.

رقم المرور لمدينة الرياض 011441111.

رقم المرور لمدينة الطائف هو 0127468666.

رقم مرور مدينة جدة هو 0125600449.

رقم مرور مدينة عسير هو 0172242236.

رقم المرور لمدينة الشرقية هو 0138260111.

كيفية معرفة المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية

يمكنك الآن الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها للسيارة الخاصة بك، لتتمكن من تسديد الغرامات، و الانتهاء من تلك المخالفات و ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. قم بإدخال كل من اسم المستخدم و كلمة السر. إدخال رمز التحقق. قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية. قم بالضغط على معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية.

أهم الخدمات الإلكترونية لهيئة المرور في المملكة السعودية

يمكنك الآن الإطلاع على أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة المرور السعودية :