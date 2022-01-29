طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 الجديد للمستفيدين برقم الهوية

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عمر شويل - جدة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الشهري برقم الهوية؛ حيث تعد عملية تحديث الضمان الاجتماعي 1443 من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المستفيدين، فعند حدوث تغيير في البيانات الشخصية للمستفيد سواء في العنوان أو رقم الجوال، لابد من الحرص على تعديلها من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي؛ حيث أن عملية التحديث متاحة بشكل إلكتروني لكافة المستفيدين دون الحاجة للذهاب لمقر مكتب الضمان الاجتماعي، وترجع أهمية تحديث الضمان الاجتماعي 1443 في استمرار الأهلية واستحقاق المعاش الشهري.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443

حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على راحة الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، فقد وفرت خدمة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي، ولا داعي لزيارة فروع مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بالمملكة، وفيما يلي طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 بالخطوات المفصلة:

الولوج إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. العمل على تسجيل بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. النقر على تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي. الانتقال إلى صفحة بياناتي ومنها يتم تحديث بيانات التواصل أو العنوان الوطني في حالة التغيير. كذلك تحديث بيانات الدخل والحساب الوطني إذا استدعت الحاجة للتغيير. التعهد والإقرار بدقة البيانات المسجلة. النقر على أيقونة تحديث.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أن التسجيل وطريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 متاح لجميع المواطنين بالسعودية، بشرط أن يكون من الفئات المستهدفة التي تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي الجديد، كما أوضحت أن التقديم على معاش الضمان الاجتماعي يكون إلكترونيا من خلال رابط وزارة الموارد البشرية، أو مكاتب الوزارة المنتشرة بالمملكة والمعنية بهذا الغرض، وقد شددت على ضرورة تسجيل بيانات المستفيدين الأساسية، والتي تتضمن:

اسم المتقدم رباعي.

بيانات التواصل.

العنوان الوطني.

بيانات الدخل.

الحساب البنكي.

تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

تحديث الضمان الاجتماعي الجديد

حرضًا من وزارة الموارد البشرية على توفير الوقت والمجهود على الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، فقد قدمت لهم العديد من الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، حيث يستطيع التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد إلكترونيًا، كذلك الاستعلام عن المعاش ورقم الضمان إلكترونيًا، بالإضافة إلى تحديث الضمان الاجتماعي 1443 دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب الوزارة.

لذلك فقد شددت الوزارة على ضرورة تسجيل بيانات دقيقة متطابقة مع قاعدة البيانات لدى الوزارة والمستندات الرسمية، وقد أكدت على أهمية طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 في حالة وجود بيانات خاطئة، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات في حالة كان المتقدم غير سعودي، وما يثبت الإعاقة في حالة كان المستفيد من ذوي الإعاقة.