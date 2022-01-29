نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التحقق من نتائج أهلية حساب المواطن لشهر فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن برنامج دعم سعودي يقدم خدماته لكافة المواطنين السعوديين ذوي الدخل المنخفض وكذلك المتوسط ممن يحتاجون إلى الدعم المادي خاصةً غير القادرين على العمل والنساء المطلقات أو من لا عائل لهم أو الأرامل وأيضًا كبار السن ومن لا دخل لهم، وانطلق برنامج حساب المواطن منذ أكثر من 4 سنوات ولكنه أوقف تسجيل الطلبات الجديدة مع بداية جائحة فيروس كورونا في شهر مارس من عام 2020، ويتم توفير دعم حساب المواطن بيوم 10 من كل شهر ميلادي جديد ومع قرب انتهاء شهر يناير نعرفكم على موعد الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن لشهر فبراير.

صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهر فبراير

يساهم برنامج حساب المواطن في مساعدة المستفيدين في تخطي عقبات الحياة المادية والاقتصادية مثل شراء الطعام والشراب للأسرة وسداد فواتير الماء والكهرباء وكافة الالتزامات الشهرية المطلوبة من كل أسرة، وخاصةً بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على ارتفاع أسعار جميع السلع وفي نفس الوقت قد تسبب في تعطيل العمل في الكثير من الجهات وأكثر من تأثر بذلك هم عمال اليومية.

لهذا مع بداية كل شهر جديد يقوم المستفيدون بالبحث عن موعد صرف دعم حساب المواطن والإعلان عن نتائج الأهلية لكي يطمئن المستفيدون على حصولهم على دعم حساب المواطن حيث يعلن عن نتائج الأهلية لشهر فبراير في بداية الشهر، مع العلم أنه يتم التحقق من أهلية حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية فيقوم المستفيد بتسجيل بيانات الحساب الشخصي له من أجل التحقق من أهلية حساب المواطن لشهر فبراير القادم.

شروط أهلية حساب المواطن

كما ذكرنا فإن حساب المواطن بدء في توفير الدعم للمستفيدين المملكة بعام 2017 الماضي ولكن بعام 2020 قد أوقف قبول طلبات التسجيل الجديدة في حساب المواطن ويسمح فقط بتسجيل التابعين لمستفيدي حساب المواطن، مع العلم أن شروط أهلية برنامج حساب المواطن العامة المحددة في السابق لقبول المستفيدين هي:

السعوديين سواء الأسر أو غير المتزوجين وكذلك حاملي بطاقات التنقل.

مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة.

المرأة المطلقة أو حاضنة الأطفال أو من توفى زوجها.

وأبناء المرأة سعودية الجنسية وزوجها غير سعودي.