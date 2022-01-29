ينتظر العديد من موظفي المملكة العربية السعودية يوم الراتب الخاص بهم، حيث يعتبر هذا الراتب مقابل ما قاموا به من أعمال خلال الشهر في مجال عملهم أياً كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، كما أن الراتب يختلف من فئة لفئة أخرى حسب المسمى الوظيفي والرتبة أو الخبرات ومؤهلات كل موظف سواء مؤهلات عملية أو علمية، ويوجد من العمال بالمملكة أيضا من يحصل على راتبه بشكل أسبوعي أو يومي، بينما موظفي القطاع الخاص سيحصلون على راتبهم وفقاً للعقد الذي تم بين طرفي العمل الموظف وصاحب العمل، أما بالنسبة لموظف القطاع العام فإنه يحصل على المال من الدولة شهرياً، كما أن الراتب يعتبر من أساسيات الموظف، فعن طريق الراتب يستطيع الموظف تلبية احتياجاته ويستطيع الاكتفاء بمتطلباته الحياتية، وفيما يلي خلال مقالنا التالي سنوضح لكم توقيت إيداع رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية 2022.

توقيت إيداع رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية 1443/2022

يترقب موظفي القطاع العام والخاص على أراضي المملكة العربية السعودية، الإعلان عن توقيت إيداع رواتبهم بالبنوك للحصول عليه، وتلبية ما يحتاجونه من متطلباتهم الحياتية المختلفة من مسكن ومأكل وملبس، ويختلف توفيت إيداع الرواتب من الموظف في القطاع الخاص إلى الموظف الحكومي، فقد قامت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بتحديد توقيت وموعد صرف رواتب الموظفين بالقطاع العام بالمملكة العربية السعودية، وعلى إثره فقد قررت الحكومة السعودية أنه في بداية كل عام ميلادي جديد، سوف يتم وضع تقويم لصرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية بالقطاع الحكومي العسكري أو المدني، حيث قررت الحكومة السعودية بصرف راتب العاملين بالقطاع الحكومي تبعاً للتقويم الميلادي في اليوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وفي حالة أن الموعد المحدد لصرف الراتب لموظف حكومي صادف يوم السبت، سيتم ترحيل صرف الراتب إلى اليوم التالي الأحد، أما بالنسبة للقطاع الخاص فسوف يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين به عبر المسؤول عن الموارد البشرية بالمؤسسة التابعة للقطاع الخاص والتي يعمل بها الموظف.