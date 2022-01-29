يعد موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية التي تحدث في المملكة السعودية وان المسؤول عن إقامته هو المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث تقام هذه الفعاليات في العاصمة الرياض وتعد هذه الدورة الثانية وكانت الدورة الأولي لهذا الموسم في عام 2019 وتم تأجيل الموسم عند تفشي فيروس كوفيد19 وقد لاقي هذا الموسم حضور عدد كبير من الزوار سواء من داخل المملكة أو خارجها ومن أجل التسهيل والتيسير على الزائر قد تم توفير خدمة إلكترونية لإمكانية حجز التذاكر عبر الإنترنت، وسنوضح خطوات تسجيل الدخول إلى موسم الرياض لعام 2022 وموعد انتهاءه في السطور القادمة.

خطوات تسجيل الدخول إلى موسم الرياض

يتيح موقع موسم الرياض إمكانية تسجيل الدخول لحجز التذاكر أو لاستخدام أي خدمة آخري فاتبع النقاط التالية:

يتم الولوج إلى موقع الرسمي الخاص بموسم الرياض. اكتب عنوان البريد الإلكتروني في المربع المخصص لذلك. اكتب كلمة السر في الخانة المخصصة لها. وبذلك يكون تم تسجيل الدخول بنجاح وبإمكانك استخدام الخدمات التي يتيحها الموقع.

خطوات عمل حساب علي منصة مطلوب

كل فرد يريد حجز تذكرة لموسم الرياض عليه امتلاك حساب على بوابة مطلوب وهذا يتم عبر الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلى البوابة الإلكترونية مطلوب. يتم تسجيل الدخول. اختر نوع الشخص المستفيد. ادخل المعلومات الشخصية. ادرج رقم الهوية أو الإقامة. انقر على الموافقة على الأحكام والمعايير. وبعد ذلك انقر على زر تسجيل. سوف تستقبل رسالة تشمل رمز أعد كتابته في المربع المخصص له. ثم انقر على زر تأكيد. وبذلك تكون أتممت عملية إنشاء حساب علي بوابة مطلوب.

كيفية التسجيل في وظائف التابعة لموسم الرياض

لكي تتمكن من تسجيل في وظائف الخاصة بموسم الرياض عليك اتباع التالي:

انتقل إلى موقع منصة مطلوب كما ذكرنا من قبل. سجل الدخول إلى الحساب الشخصي. انقر على أيقونة عناصر المشاركة. اضغط على إضافة عنصر. اختر العنصر الذي تريده للعمل. وبعد ذلك يتم وصف المشاركة. اكتب نوع الخبرة ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب. بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتسجيل ستصلك رسالة نصية لتأكيد التسجيل.

موعد انتهاء موسم الرياض

لم يتم الإعلان رسميا من قبل الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن موعد الانتهاء الخاص بمصر من الرياض ولكن من المتوقع أن يتم يوم 30 من شهر مارس لعام2022 ميلادي.