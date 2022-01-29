أحصل على 250 ألف فورى نقدى بدون تحويل الراتب للسعودى والمقيم بجميع القطاعات

أحصل على 250 ألف فورى ونقدي بدون تحويل الراتب ، عرض تمويلي بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، تلبي جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، كما يبحث العميل عن خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعده على تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة تتناسب مع راتبه الشهري.

أحصل على 250 ألف فورى نقدى بدون تحويل الراتب

تمويل فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وبمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع احتياجات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، يأتي هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة ، كما أتاحت شركة كوارا للتمويل للعملاء العاملين في جميع القطاعات بالمملكة ، فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، المتاح لدي الشركة وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة كوارا للتمويل ، والمتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي.

مزايا التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة كوارا للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. وفرت شركة كوارا للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل شركة كوارا بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. يمكن للعميل الحصول على تمويل شركة كوارا بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. وفرت شركة كوارا للتمويل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل. تمويل شركة كوارا متاح بدون رسوم إدارية. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. وفرت شركة كوارا للتمويل هذا المنتج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

رابط تمويل شركة كوارا والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب