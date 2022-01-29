التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. وتعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها للمواطنين من ذوي الدخل الضعيف الذين يطمحون للحصول إلى مساعدات مادية. هذه الأخيرة تضمن لهم توفير المتطلبات الضرورية. ويمكن لكل المواطنين السعوديين ممن تتوفر فيهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي أن يقوموا بـ الضمان المطور تسجيل. من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية بغية تسهيل الأمور على كل الراغبين في الاستفادة من البرنامج. ويمكنهم تقديم طلباتهم من خلاله وسيتم دراستها من طرف الجهات المعنية، وستصرف لهم رواتب شهرية في الشهر الذي يلي قبول طلباتهم. وسنتحدث في هذا المقال عن موضوع التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، تابعوا معنا التفاصيل.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يستعلم الكثير من مواطني المملكة عن طريقة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يعتبر من أهم برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية. وسيتم صرف المعاشات في حساباتهم بعد شهر من قبول الطلبات، وفي حالة رفضها يمكنهم أن يقوموا بتقديم الاعتراض بشكل إلكتروني.

يمكن لكل المواطنين أن يقوموا بعملية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد باتباع مجموعة من الخطوات. أولها الدخول لمنصة الدعم والحماية، ثم القيام بتسجيل جديد إن لم يكن له حساب سابق من قبل. مع ضرورة تدوين البيانات الشخصية بدقة والتحقق من صحتها. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يقوم بوضع كود البطاقة الشخصية، ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

يتوجب على المستخدم أن يقوم بكتابة الرقم الذي يظهر في الشاشة، ثم ينقر على عبارة “أوافق على الشروط والقوانين اللازمة”. ثم يتعين عليه إرفاق كل الأوراق والوثائق المطلوبة إلكترونيا، وبعدها يقوم بالنقر على لائحة الإرسال. بعد ذلك يجب أن يقوم كل العملاء الذين يعملون في الضمان الاجتماعي الحديث بالتحقق من المعلومات المتقدمة وإصدار قرار يفيد استحقاق المتقدمين من عدمه.

شروط استحقاق الضمان المطور الجديد

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من بين أهم الأنظمة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية. وكان هذا في أواخر سنة 2020، وهو ينصّ على تقديم الدعم اللازم لكل الأسر المحتاجة التي لا تستطيع توفير الكماليات ومعظم متطلبات الحياة. وقد حددت الوزارة من أجل ذلك مجموعة من الشروط والأحكام التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أول شرط هو الجنسية السعودية، إلا أنه هناك فئات تستثنى من هذا الشرط، وهي زوجة السعودي وأرملته ومطلقته ممن لهن أبناء سعوديين. وأن يكون كل متقدم للضمان الجديد مقيما بشكل دائم في السعودية، كما يجب أن يعمل على استيفاء كل متطلبات الوزارة. والتي تتعلق ببرنامج الصحة والتعليم المتعلق بالأبناء. مع العلم بأنه يتوجب تحمل مسؤولية خدمة التأهيل وخدمة التوظيف لكل الأشخاص العاطلين.

علاوة على ذلك، فكل من يقيم خارج المملكة بغرض خدمتها أو التعليم لا يمنع من الاستحقاق، كذلك لا يجب أن يكون لديه عقار أو قيمة مالية كبيرة. وألا يكون راتبه أكثر من قيمة مبلغ معاش الضمان، وفي حال كان ربّ الأسرة عائلا لأسرتين فيمكن أن يستفيد من راتبين من أجل ذلك. كما لا يجب أن يكون المتقدم مقيما في أحد مراكز الإيواءالتابعة لحكومة المملكة كالمستشفيات والسجون وغيرها.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع هام هو التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وذكرنا لكم طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أطلقت هذا البرنامج الحديث.