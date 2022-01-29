نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو حساب المواطن | من يستفيد منه وما هي طريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو حساب المواطن ومتى بدأ ولماذا؟ من له حق الاستفادة منه وما شروطه؟ في هذا المقال سنعرض تفاصيل كل التساؤلات السابقة بجانب شرح طريقة التسجيل بالبرنامج وأكثر. برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الدعم المادي الحكومي الخاصة بـ رؤية 2030 المملكة العربية السعودية. وقد أنشأ البرنامج الأمير محمد بن سلمان آل سعود في شهر ديسمبر لعام 2017 ميلادياً تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لدعم الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من التوسعات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة.

أسباب إنشاء برنامج حساب المواطن:

بعد أن عرفنا ما هو، نكشف الآن تفصيلاً الأسباب وراء إنشاء البرنامج.

دعم الأفراد والأسر التي تاثرت بشكل أو بآخر من الإصلاحات والتوسعات الاقتصادية كزيادة أسعار البنزين والمياه والغاز وإضافة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات والمأكولات. إعادة توجيه إعانات الحكومة للجهات التي تستحق الدعم المادي بشكل مستقل أو للأسر. التشجيع على ترشيد الاستهلاك للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة المختلفة؛ فيتم تحقيق العدالة الاجتماعية.

الفرق بين شروط استحقاق دعم برنامج حساب المواطن:

شروط ومعايير الحصول على دعم برنامج حساب المواطن هي الشروط التي تحدد أهلية حصول الشخص على دعم البرنامج من عدمه. في حين أن الاستحقاق هو قدر الدعم الذي يستحقه المستفيد التي انطبقت عليه شروط الأهلية بالفعل، ويحدد طبقاً لعدة عوامل.

شروط الأهلية:

أن يكون المستحق سعودي الجنسية أو مقيماً يحمل بطاقة تنقل سارية. يستثني من ذلك:

غير السعودية زوجة المواطن السعودي وأبناؤها.

غير السعودي زوج المواطنة السعودية وأبناؤه.

أن يكون المستحق مقيماً داخل السعودية، بشرط ألا يكون سجيناً أو قاتناً بإحدى دور الرعاية والإيواء التابعة للحكومة.

توافق البيانات المدخلة مع بيانات الجهات المعنية.

أن يبلغ المستحق المستقل 24 عاماً. في حال كان عمر المستقل أقل من 24 سنة يدرك جيداً ما هو حساب المواطن؛ يجب عليه تقديم ما يثبت استقلالا سكنياً. دون ذلك، يمكنه فقط التسجيل كتابع لرب أسرة.

معايير تحديد الاستحقاق:

الدخل الشهري للمستقل، أو مجموع الدخل الشهري للأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة.

من هم المستفيدون من حساب المواطن؟

معرفة ما هو حساب المواطن قد يعطيك فكرة وانطباع عن الفئات التي تستحق الدعم المادي للبرنامج. حدد البرنامج أن كل من كان إجمالي دخله الشهري أقل من 20,160 ريال سعودي يستحق الدعم، وتم تقسيمهم إلى 4 شرائح وهي:

الشريحة الأولى: الدخل يبدأ من لا شيء إلى 8699 ريال. الشريحة الثانية: الدخل ما بين 8700 إلى 11,999 ريال. أما الشريحة الثالثة: الدخل ما بين 12,000 إلى 15,299 ريال. الشريحة الرابعة: الدخل ما بين 15,300 إلى 20,159 ريال.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن:

ادخل على البوابة الإلكترونية للبرنامج هنا ، أو نزل التطبيق لنظام أندرويد من هنا وأيفون من هنا .

. قم بإنشاء حساب جديد وادخال تاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال.

ستصلك على هاتفك رسالة بكلمة مرور مؤقتة، قم بإدخالها.

بعد الدخول على الحساب غيّر كلمة المرور بأخرى من اختيارك.

اتبع التعليمات و ادخل كل البيانات المطلوبة منك لإكمال الطلب.

أدخل رقم حسابك المصرفي.

انقر “أقر بصحة البيانات”، ثم اضغط تسجيل الطلب.

لاحقاً، ستصلك رسالة نصية بموعد رفع وإرفاق المستندات بالطلب.

المستندات المطلوبة:

الهوية الوطنية وكارت العائلة، أو بطاقة تنقل سارية.

إثبات الراتب.

إثبات أي إعانات أخرى من الدولة.

إفصاح عن دخل الزوجة.

صك إعالة / صك ولاية / أو إعلان ورثة للأرملة.

*إن تم الرد بأنك غير مؤهل وأنت تعرف ما هو حساب المواطن وأنك من مستحقيه، تقدم باعتراض بعد تعديل بياناتك وانتظر. اتصل برقم 19912 لمساعدتك.