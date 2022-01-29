خصم 60% اكسترا بالسعودية على الاجهزة الكهربائية اليوم

شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية، تعد من أكبر المؤسسات في السعودية التي تقدم الخصومات والتخفيضات التي تناسب جميع العملاء وبالأخص المُقبلين على الزواج، ومن يرغبون في تجديد المنزل في العموم ويمكن البيع لديهم بالتقسيط، وتعد كل العروض التي تقدم لديهم في كل الفروع المنتشرة في كل السعودية، واليوم من خلال موقعنا سنوضح لكم العروض والتخفيضات في اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية وتصل الخصومات هناك اليوم حتى 60%، سنتعرف عليها بالتفصيل الآن.

خصومات اكسترا بالسعودية اليوم على البوتاجازات 2022:

خصم على Lg فرن وشواية غاز البوتاجاز خمسة عين ومقاسه 60*90 سم، وسعره في العرض بـ 3899 ريال سعودي، ونوع البوتاجاز استانلي ستيل.

خصم على بوتاجاز خمسة شعلة، وهو غاز، ونوع البوتاجاز كريازي.

استالي ستيل، ويعتبر ذو أمان كامل ويعد مساحته 60*90 سم، وسعره داخل العرض في اكسترا بالسعودية بـ 1889 ريال سعودي.

خصم في اكسترا بالسعودية على بوتاجاز أربعة شعلة، نوعه أل جي، شكله سيراميك أسود وسعره في العرض بـ 6779 ريال سعودي.

خصم على مابي فرن وشواية كهرباء البوتاجاز خمسة عين ومقاسه 60*90 سم، وسعره في العرض بـ 7699 ريال سعودي، ولون البوتاجاز أسود استانلي ستيل.

عرض وتنزيل مميز على بوتاجاز أربعة شعلة، ونوعه جنرال أليكتريك، وهو موقد كهربائي وسعته يصل حتى 30 بوصة، والسعر داخل العرض بـ 6999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية: