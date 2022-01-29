استعلام دعم الريف.. طريقة التسجيل في دعم ريف الحكومي reef.gov.sa وموعد صرف شهر يناير 2022

متى ينزل دعم الريف، تسائل الكثير من المواطنين السعودين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول دعم ريف، من المشمولين في دعم ريف المادي، حيث هناك حالة من الترقب من قبل المستفيدين بإنتظار موعد صرف الدعم الريفي، والذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم إيداع الدعم المادي في الحسابات البنكية للمستفيدين بعد توافق جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ويحصل على هذا الدعم الأسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين عن العمل بشرط استيفاء الشروط المعلنة، ويأتي هذا الدعم في إطار تطوير الإنتاج وقطاع الزراعة بالإضافة إلى العديد من القطاعات الريفية التي يشملها دعم ريف، وفي هذا التقرير نتعرف معكم على موعد نزول دعم ريف وطريقة التسجيل في ريف.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل في منصة ريف

يسارع الكثير من المواطنين المستفيدين من دعم ريف المالي للبحث عن موعد صرف دعم ريف، جدير بالذكر بأن المتقدم يقوم بالتسجيل عبر بوابة ريف الإلكترونية، ثم بعد ذلك تتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين من قبل الجهات المختصة، حيث تتم دراسة الطلب وأهلية استحقاق ريف، وتتم دراسة الطلب والرد عليه بالقبول أو الرفض خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعن موعد الصرف يتم صرف دعم ريف في حسابات المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يتأخر الصرف قليلا وذلك بحسب آلية الصرف المتبعة في البنوك ووقت تنفيذ عملية الصرف التي تختلف من بنك لبنك آخر.

طريقة التسجيل في دعم ريف بالخطوات

يعد برنامج ريف أحد البرامج الحكومية، والتي تهتم في دعم قطاع الريف الزراعي، كما أن برنامج ريف هو أحد ثمار رؤية المملكة 2030، وقد أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التسجيل الإلكتروني عبر منصة ريف، ويتم التسجيل فقط بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال تعبئة طلب يتم تسجيل وإدخال المعلومات والبيانات الخاصة بمقدم الطلب من خلاله، ومن يرغب في الاستفادة من دعم ريق يجب عليه التسجيل وإرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

أولا، قم بالدخول وزيارة رابط موقع منصة ريف. ثانيا، اختر البدء في طلب الدعم. ثالثا، أدخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة. رابعا، أدخل كود التحقق، ثم انقرعلى أيقونة تسجيل وستثل لك رسالة تحتوى كلمة المرور. خامسا، أدخل كلمة المرور في المكان المحدد. سادسا، قم بكتابة المعلومات الخاصة بالمشروع الخاص بك. سابعا، أخل رقم الحساب البنكي.

شروط الحصول على دعم ريف

يتم التسجيل للمواطنين السعوديين أو حاملي بطاقات التنقل. التسجيل يكون لمن عمره يتجاوز 20 عام. الدخل الشهرى من الضروري أن لا يتجاوز 6 آلاف ريال. الأسر المنتجة يجب أن تمتلك وثيقة العمل الحر. يشترط امتلاك حساب بنكي نشط. يجب أن يكون لدى المتقدم أحد المهن الزراعية المدعومة. التسجيل يتم عبر منصة ريف.

استعلام عن دعم ريف

من أجل الاستعلام عن موعد صرف دعم ريف، تقوم بتسجيل الدخول إى رابط منصة ريف، الآن سجل الدخول بالحساب الخاص بك وأدخل كلمة المرور واسم المستخدم، كتبة كود التحقق الخاص بالاستعلام، الآن سجل الدخول عبر الضغط على الأيقونة، من القائمة الرئيسية اختر الخدمات الإلكترونية، ثم انقر على عبارة استعلام عن دعم ريف، وهكذا تستطيع التعرف على موعد الصرف وبقية المعلومات التي تود رؤيتها، ونكون بذلك قد وفرنا لكم جميع تفاصيل منصة دعم ريف الإلكترونية.