تمويل شخصي جديد .. إعادة التمويل المزايا والمستندات اللازمة

يقدم منتج إعادة التمويل “تمويل شخصي جديد” من بنك البلاد العديد من الخدمات التي يريدها العملاء ، ويمكن للعملاء سداد أي عقود تمويل شخصي حالية بتمويل شخصي جديد بمبالغ أعلى وشروط سداد جديدة، اعتمادًا على رغبات العميل. حيث يشتري البنك الأسهم التي يختارها العميل ثم يضع السهم المختار في المحفظة المملوكة للبنك.

تمويل شخصي جديد والأوراق اللازمة

نسخة من هوية العميل أو جواز السفر

نسخة من بطاقة الإقامة لغير السعوديين

تأكيد موقع من العميل يؤكد التزاماته الشخصية تجاه البنك في الشؤون المالية الشخصية المطلوبة

باستثناء صور بطاقات العمل لموظفي الفرع العسكري

خطاب تعريف من جهة العمل متضمنًا الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة

يستلم العميل أمر شراء على أقساط يتوجب عليه تعبئتها بالكامل.

معايير التمويل الشخصي للأفراد عبر مصرف البلاد

للوصول إلى التمويل الشخصي ، يجب على العملاء دفع 20٪ من العقد الحالي والتأكد من أن العقد لا يحتوي على متأخرات مستحقة

، يجب على العملاء دفع 20٪ من العقد الحالي والتأكد من أن العقد لا يحتوي على متأخرات مستحقة لا يزال يتعين على العميل العمل في إحدى المؤسسات أو المؤسسات المعتمدة من البنك في القطاع العام أو الخاص

يجب ألا يقل الراتب عن 3،000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين و 3،500 ريال سعودي للمقيمين.

مزايا قرض البلاد للأفراد في السعودية

يتمتع التمويل الشخصي الجديد بمزايا مماثلة للتمويل القديم ، مع فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا

بمزايا مماثلة للتمويل القديم ، مع فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا يمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

يصل إلى 2 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الشرعية وتسجيلها من قبل الهيئة الشرعية

للعميل الحق في اختيار الأسهم التي يرغب في شرائها

يحق له تأجيل أحد الأقساط السنوية المحددة

تسهيل جميع إجراءات القرض وتسهيل الحصول على التمويل دون تعب أو جهد للمستفيدين.

الاتصال بخدمة عملاء بنك البلاد

يحتاج المستفيد إلى تقديم الطلب من خلال الرابط الإلكتروني لبنك البلاد للتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك. يمكن للعملاء استخدام خدمة الاستفسار من بنك البلاد عن طريق الاتصال على 920001002 من داخل المملكة العربية السعودية أو رقم الاستفسار 00966920001002 للمقيمين الأجانب.

كيفية التقديم على تمويل بنك البلاد

تعتمد الخطة على شراء بعض الأسهم التي سبق للعميل شراؤها من الأسهم المحلية. يتم إضافة الأسهم المختارة من خلال إحدى المحافظ ومن ثم إعادة بيعها للعميل ووضع بعض المال البسيط عليها والتي تعتبر بنك ربح وبعد الانتهاء من العملية يتم شراء السهم ليصبح ملكًا للعميل الجديد بحيث يكون العميل ينتقل إلى الخطوة التالية ، والتي تتيح له إعادة بيع الأسهم والاستفادة من الأرباح مع ضمان إغلاق العقد بالكامل ، حيث يمكن تسجيل الدخول في تمويل بنك البلاد من أجل طلبه، كما أن العميل سيبدأ في دفع مستحقات الأسهم على أقساط على مدى فترة زمنية حتى انتهاء مدة العقد.