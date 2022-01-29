رابط التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان 1443

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان، حيث تستعلم فئة كبيرة من الشباب عن خطوات التسجيل في الدعم النقدي التي تقدمه مؤسسة سند محمد بن سلمان، حيث يعتبر برنامج سند محمد بن سلمان من أهم البرامج التي تهتم بها الحكومة وتعمل علي تفعيلها حتي يستفيد منها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تتولي الحكومة الكثير من البرامج الاجتماعية والمبادرات الغير ربحية التي تيتم تقنينها بالتعاون مع جهات ذات صلة في المملكة، ويبحث العديد من الأفراد عن طريق التسجيل في برنامج سند لدعم محمد بن سلمان للمواطنين الأكثر احتياجاً وليس لديهم دخل للزواج، وعبر موقعنا المتميز نوفر لكم شروط ورابط التسجيل في سند محمد بن سلمان.

مساعدات برنامج سند للمواطنين

يتطرق برنامج سند إلى تقديم عدة مساعدات يستفيد منها جميع فئات المجتمع السعودي، علي أن تكون هذه المساعدات تتم بصورة مجانية دون ردها مرة أخري، ومن فئات المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج ما يلي:

الأسر المتعففة والأقل دخلاً.

اسر المرابطين والنساء اللاتي تحتاج إلى رعاية صحية.

الأرامل والمطلقات الذين ليس لديهم دخل شهري وعائل.

الأفراد الذين يعانون من تواجد أمراض مزمنة.

المواطنين المقبلين علي الزواج ولا يستطيعون توفير نفقات تخص الزواج.

كبار السن واسر السجناء.

ذوي الظروف الصعبة من المواطنين الأيتام.

تقديم مساعدات متنوعة إلى الجمعيات الخيرية بالمملكة.

شروط التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان

عند وجود رغبة لدي المواطنين بالتسجيل في برنامج سند محمد سلمان، يجب أولاً علي كل فرد التعرف علي شروط التسجيل بالدعم النقدي الذي يوفره البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط:

يشترط أن يتراوح سن الزوج من 21 عام حتي سن 40 سنة، فيما يجب أن يكون سن الزوجة من 18 سنة حتي 40 عام.

يجب أن يكون الزوج والزوجة من حاملي الجنسية السعودية.

لابد وأن يكون هذا الزواج هو أول زواج للرجل داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الزوج من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة علي الأقل.

لابد وألا يتعدى علي عقد الزواج أكثر من عام من تاريخ التسجيل في برنامج سند.

من شروط التسجيل وهو ألا يزيد الدخل الشهري للزوج عن مبلغ 4000 ريال سعودي.

ألا يزيد المهر الخاص بالزوجة عن مبلغ 50 ألف ريال سعودي بحد أقصي.

سوف تكون الأولوية في الاختيار للأيتام ولأصحاب الاحتياجات الضرورية والخاصة.

رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان

يتوفر التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان لكافة المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين مجاناً، من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

تسجيل الدخول علي موقع سند الإلكتروني التالي: سند محمد بن سلمان.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

تسجيل مستفيد جديد وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج قراءة جيدة.

تسجيل كافة البيانات الشخصية التي يطلبها نموذج التسجيل ومن هذه البيانات (الاسم الشخصي كاملاً، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، الجنس، محل الإقامة الحالي، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، الوظيفة التي يعمل بها كل شخص سواء قطاع حكومي أو خاص، الدخل الشهري الذي يحصل عليه المواطن) وغيرها من البيانات المطلوبة للتسجيل، مع التأكد من تسجيلها بطريقة صحيحة.

الضغط علي إرسال الطلب.

مبلغ برنامج سند المنصرف للمواطنين

يقوم المسئولون علي برنامج سند بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالمملكة بصرف مبلغ مالي مميز يصل إلى مبلغ 20.000 ألف ريال سعودي، يتم صرفه في حالة توافق الشروط المعلنة من جانب البرنامج علي المستفيدين، علي أن يتم الصرف بدون سداد أي رسوم للبرنامج.