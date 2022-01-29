تسجيل المواطنين في برنامج سكني بوزارة الإسكان

تسجيل المواطنين في برنامج سكني، حيث يوجد بحث من جانب العديد مواطني المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا البحث بسبب ما تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من توفير منح شخصية للمواطنين للحصول علي الأراضي المجانية لغير القادرين، على أن يتم الحصول على المسكن المناسب لكل أسرة، وتهتم الحكومة السعودية على تقديم مساعدات المساكن للمواطنين من أبناء السعودية، علي أن يتم منحها بشكل مجاني وبدون دفع مقابل مادي، وتوفر الوزارة عدد من المساحات والأماكن وفق بعض المخططات التي يتم توفيرها بجميع المدن السعودية، ويحصل كل مواطن على قطعة الأرض علي أن يقوم هو ببنائها، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل المواطنين في برنامج سكني.

اشتراطات التسجيل في سكني

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد وضعت شروط يجب توافرها في المواطن السعودي الذي يرعب في التقديم، علي أن يتم استحقاق الأراضي المجانية من الوزارة، بالشروط التالية:

المتقدم مطلوب منه أن يكون من حاملي الجنسية السعودية، علي أن يكون مقيم في المملكة بشكل مستمر ودائم.

ألا يكون لدي الأسرة المتقدم سكن خاص بهم داخل المملكة.

يشترط ألا يكون للأسرة وثيقة ملكية لأي منزل خلال السنوات الخمس السابقة.

يجب ألا تكون الأسرة قد استفادت من أي برنامج دعم خاص بالسكن من أي برامج حكومية أخري بالمملكة.

يجب علي كل متقدم أن يقوم بتوفير جميع المستندات المطلوبة منه من أجل التقديم في الدعم السكني.

تسجيل المواطنين في برنامج سكني

مخططات الأراضي المجانية التابعة لوزارة الإسكان بالسعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية، قد حددت آلية التسجيل في برنامج سكني من خلال الخطوات التالية: