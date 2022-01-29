نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هوندا أكورد 2023 وموعد وصولها السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتوقع أن تواصل هوندا أكورد 2023 التأكيد على أن أفضل سيارة مناسبة للعائلة لا يجب أن تكون بالضرورية سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أكبر حجماً، فعلى مدة سنوات، كانت هوندا أكورد خيارًا شائعًا بين سيارات السيدان متوسطة الحجم بفضل قيمتها، والاقتصاد في استهلاك الوقود والمقصورة الفسيحة وتجربة القيادة المريحة وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن فإنه لا يتوقع حدوث تغيير كبير في تصميم أكورد 2023 بعد الثورة التي أدخلت على أكورد 2021 خاصة وأن الجيل العاشر على وشك الاختفاء.

مواصفات هوندا أكورد 2023

من المؤكد أنه يتم العمل على انتاج جيل جديد من أكورد لكن من المؤكد أيضا أنه لن يكون هو الطراز القادم ومن المرجح بشكل كبير أن يبدأ طرح الجيل الحادي عشر من أكورد في 2024 لكن من حيث التصميم إنه من المتوقع أن يتم الاعتماد على محرك أكورد رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر أو المحرك الهجين ذو سعة 2.0 لتر.

ومن غير المرجح أن تشذ أكورد 2023 كثيرًا عن النموذج الحالي، أكورد 2022 الذي يتسم بالكفاءة والرحابة والراحة، وهي أحد المعايير في فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم، لكن من المتوقع أن يشهد الجيل الجديد استمرار المنافسة القوية مع منافسين أقوياء مثل تويوتا كامري وهيونداي سوناتا للتنافس معهم بشكل سريع.

سعر أكورد 2023

ومن المتوقع أن يكون السعر الأساسي لسيارة أكورد 2023 حوالي 28000 دولار أمريكي للفئة الأساسية ويختلف السعر بحسب الفئات الهجين أو الطرز الأخرى أي ما يعادل حوالي 105 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة على السيارات أو رسوم تسجيل السيارة للشراء النقدي .

موعد طرح أكورد 2023 في السعودية

سوف يبدأ طرح أكورد 2023 في الأسواق العالمية خلال الشتاء الحالي ربما في مارس أو أبريل وبعدها سوف يتم تصدير أكورد إلى الأسواق المختلفة حول العالم ومنها السعودية حيث تبدأ عمليات حجز أكورد من مارس وأبريل وتستمر حتى نهاية العام بالتزامن مع حركة الإقبال الكبيرة على سيارات هوندا اليابانية في السعودية.

يذكر أن سعر هوندا أكورد 2021 في السعودية يبلغ 75 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للفئة الأولى هوندا اكورد LX 2021 الجديدة كليًا.