نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسر المنتجة || بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسر المنتجة، حيث يعمل بنك التنمية الاجتماعية علي توفير منتجات تمويلية مناسبة لجميع الأسر السعودية بالمملكة العربية السعودية، ومن بين هذه المنتجات تمويل الأسر المنتجة الذي من خلاله يسعى البنك الي توجيهه للأسر المنتجة، حيث تصل قيمة التمويل إلى مبلغ 60 ألف ريال سعودي، ويتم منحه للمواطنين بالمملكة من أجل تشجيع الأسر علي مزاولة الأعمال الحرة ومساعدتهم علي تطوير مشاريعهم الشخصية المختلفة المهام، وقد تم توفير هذا التمويل من خلال تمويل مباشر وتمويل غير مباشر، لكل تمويل مزايا علي حده، لذا سوف نقوم بتوضح بعض التفاصيل التي تخص الحصول علي تمويل الأسر المنتجة.

تمويل الأسر المنتجة

بنك التنمية الاجتماعية قد قام بتوفير تمويل الأسر المنتجة من خلال عدة مزايا مرتبطة به، وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في كل تمويل شخصي، ووفق بعض المستندات التي يجب علي كل عميل أن يقوم بتقديمها للحصول علي مبلغ التمويل من أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

التمويل المباشر للأسر المنتجة

وفر بنك التنمية الاجتماعية التمويل المباشر بالمزايا التالية:

تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

تصل المدة الخاصة بالتمويل إلى 40 شهر من تاريخ الحصول عليه.

يمكن أن يتم السداد بشكل شهري.

الحصول علي التمويل برسوم إدارية لا تتجاوز 4000 ريال سعودي.

وجاءت شروط التمويل المباشر التي حددها البنك علي النحو التالي:

ألا يقل عمر المتقدم 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

يشترط أن يكون النشاط الممول من ضمن الأنشطة التي تخص الأسر المنتجة التي تكون معتمدة من اللائحة التنظيمية للعمل الخاص بالأسر المنتجة.

يشترط للتقديم أن لا يكون لدى العميل أي سجل تجاري.

ألا يتعدي الدخل الشهري لمن يقوم بطلب التمويل عن مبلغ 10 ألف ريال سعودي.

يجب توافر شهادة الأسر المنتجة بالإضافة الي وثيقة العمل الحر.

يجب تقديم مستند خاص من موقع التأمينات الاجتماعية يفيد بالبيانات الخاصة بالمدد والأجور.

التمويل غير المباشر للأسر المنتجة

حرص بنك التنمية علي توفير التمويل الغير المباشر والذي تم تقديمه وفق التفاصيل التالية:

مزايا التمويل الغير مباشر:

تصل قيمة التمويل إلى مبلغ 50 ألف ريال مقدم من خلال وسطاء التمويل.

مدة فترة التمويل إلى 36 شهر من تاريخ الحصول عليه.

يمكن سداد قيمة التمويل بشكل شهري.

وقد حدد البنك شروط التمويل الغير مباشر كالتالي:

يجب أن يكون النشاط الممول من البنك هو أحد أنشطة الأسر المنتجة التي تكون معتمدة بلائحة البنك التنظيمية للعمل بأنشطة الأسر المنتجة.

ألا يزيد الدخل الشهري لمن يقوم بطلب التمويل عن مبلغ 10 ألف ريال.

يجب أن لا يمتلك العميل أي سجلات تجارية.

العمر الخاص بالمتقدم يكون من 18 حتي 65 عام.

يجب تقديم إثبات سكن يكون مقبول لدى بنك التنمية.

تقديم الضمانات التي يطلبها البنك.

كيف أقدم بتمويل الأسر المنتجة؟

يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الرجال والنساء التقديم في تمويلات بنك التنمية “تمويل الأسر المنتجة”، من خلال الدخول علي رابط التقديم التالي: تسجيل تمويل بنك التنمية، علي أن يقوم طالب التمويل بتحديد التقديم علي التمويل المباشر أو الغير مباشر.