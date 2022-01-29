سعر تذكرة قطار الرياض الهفوف طريقة الحجز أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين، وسوف نذكر في هذا المقال أسعار التذاكر لهذا القطار وكيفية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالخطوط الحديدية بالتفصيل، كما سوف نذكر شروط إصدار التذاكر وتطبيق حجز القطار في المملكة، وكيفية استخدامه للحصول على العديد من الخدمات.

سعر تذكرة قطار الرياض الهفوف الدرجة الأولى

تبلغ تكلفة التذكرة من الدرجة الأولى بالنسبة للبالغين من الدمام إلى بقيق ذهاب وعودة 28.75 ريال سعودي بينما الأطفال الرضع 7.19 ريال سعودي.

تذكرة الدمام إلى الهفوف ذهاب وعودة بالنسبة للبالغين يبلغ سعرها 64 ريال سعودي بينما الأطفال 29.9 ريال سعودي والرضع 11.5 ريال سعودي.

التذكرة من بقيق إلى الهفوف ذهاب وعودة يبلغ سعرها 28.75 ريال سعودي بينما البالغين 18.69 ريال سعودي والرضع 7.19 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة الدمام إلى الرياض ذهاب وعودة بالنسبة للبالغين 14.95 والأطفال 97.18 والرضع 37.38 ريال سعودي.

تذكرة بقيق إلى الرياض ذهاب وعودة يبلغ سعرها بالنسبة للبالغين 132.25 بينما البالغين 85.96 والرضع 33 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة الهفوف إلى الرياض ذهاب وعودة 115 للبالغين و 74.75 للأطفال وبالنسبة للرضع 28.75.

سعر تذكرة قطار الرياض الهفوف الدرجة الثانية

يبلغ سعر تذكرة الدمام للبقيع بالنسبة للدرجة الثانية ذهاب وعودة 95 للبالغين بينما الأطفال 8.05 ريال سعودي.

تكلفة تذكرة الدمام إلى الهفوف ذهاب وعودة تبلغ حوالي 28.75 ريال سعودي بالنسبة للبالغين بينما الأطفال 14.95 ريال سعودي.

تذكرة بقيق للهفوف ذهاب وعودة يبلغ سعرها بالنسبة للبالغين 14.95 ريال سعودي بينما الأطفال 8.05 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة الدمام من الرياض ذهاب وعودة 86.25 الريال السعودي للكبار وبالنسبة للأطفال سعرها 43.7 ريال سعودي.

تذكرة بقيق إلى الرياض ذهاب وعودة للبالغين يبلغ سعرها 74.75 ريال سعودي بينما الأطفال 37.95.

تذكرة الهفوف إلى الرياض ذهاب وعودة درجة ثانية يبلغ سعرها للبالغين 63.25 ريال سعودي بينما الأطفال 32 ريال سعودي.

ما هي شروط اصدار التذاكر

يجب على الكاتب أن يقوم بمراجعة البيانات الخاصة بالتذاكر قبل أن يغادر حتى يتأكد من أنها صحيحة.

يجب التوجه للمحطة قبل إقلاع الرحلة بنصف ساعة حتى لا يتم إغلاقها لأنها تقفل الأبواب قبل الرحلة بخمس دقائق.

استلام التذكرة يتم ببطاقة الهوية الوطنية.

في حالة كنت ترغب في استرداد تكلفة التذكرة يجب عليك الذهاب قبل الرحلة بساعة ويتم خصم 10 فى المئة من قيمتها، وإذا قمت بالذهاب قبل الرحلة بحوالي نصف ساعة يخصم نصف سعر التذكرة.

إذا أقلعت الرحلة وكنت تريد استرداد تكلفة التذكرة ففي هذه الحالة لا يسمح بذلك.

بالنسبة للحقائب المسموح بها هي حقيبة واحدة عند السفر وتكون أبعادها 76×42×30.

إذا كنت تريد السفر مع حيوانك الأليف يجب أن يحفظ في صندوق محكم.

غير مسموح بالتدخين داخل المحطة والقطار.

غير مسموح باصطحاب مواد تساعد على الاشتعال أو عبوات مضغوطة أو منتجات غذائية مثل اللحوم.

يمكن السماح للأطفال الأقل من عشر سنوات وكبار السن بوجود مرافق له.

إذا كنت ترغب فى الاستفسار عن أي شيء عليك بالتواصل من خلال هذا الرقم مع خدمة العملاء 920008886.

كيفية حجز قطار الرياض الهفوف

يتطلب الأمر الذهاب للموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط الحديدية السعودية عبر هذا الرابط.

ثم يقوم المستخدم بإدخال اسمه وكلمة المرور.

يقوم بالضغط على احجز رحلة، وبعدها يختار المحطة التي سيغادر منها والمحطة التي يريد الوصول لها.

بعدها يكتب تاريخ المغادرة ونوع التذكرة ويحدد عدد الركاب وأعمارهم ثم اضغط على عملية الحجز، وبذلك يكون قد قام بحجز الرحلة بشكل سهل وبسيط.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بسعر تذكرة قطار الرياض الوقوف طريقة الحجز، كما ذكرنا سعر التذكرة الخاصة بهذا القطار للدرجة الأولى والثانية والعديد من الشروط الخاصة بإصدار التذاكر.