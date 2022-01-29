تمويل شخصي 100000ريال كاش بلا كفيل وبلا تحويل للراتب

تمويل شخصي 100000 ريال بدون أى ضمانات وأيضاً يستطيع الحصول عليه كل من السعودي والمقيم والمتقاعد وأيضاً العاملين بالقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة كما يمتاز هذا التمويل بالشخصي بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على تفاصيل الحصول على التمويل الشخصي السريع بالسعودية.

تمويل شخصي 100000 ريال كاش لدى شركة كوارا بالسعودية

تتيح الآن شركة كوارا للتمويل بالسعودية فرصة الحصول على تمويل شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر حيث يستطيع المتقدم الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل شركة كوارا للتمويل بالسعودية بأن التمويل متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل 100000 ريال بدون كفيل أو ضامن.

أيضاً يتميز التمويل النقدي لدى شركة كوارا بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

متاح أيضاً التمويل النقدي من كوارا لكل العملاء السعوديين والمقيمين.

متاح كذلك للعملاء المتقاعدين وأيضاً العاملين بالقطاع العسكري.

متوفر أيضاً تمويل شركة كوارا بالتقسيط الميسر على 60 شهر.

كنا أن تمويل كوارا متاح بدون أى رسوم إدارية.

شروط التمويل النقدي لدى شركة كوارا بالسعودية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العملاء الراغبين في طلب التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال لكل القطاعات الحكومي وأيضاً الخاص.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون المتقاعد أيضاً لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال كما لابد أيضاً أن يكون السن لا يزيد عن 70 عام.

فهناك العديد من الشروط الأخرى والتى يمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط التمويل النقدي لدى شركة كوارا بالسعودية.

طريقة طلب التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية طلب التمويل أيضاً من خلال ملئ نموذج طلب التمويل عن طريق الدخول على رابط التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية.