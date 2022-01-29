احتساب الضمان sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي انتقل إليها تسجيل جميع مستفيدي الضمان الجديد والمستفيدين القدامى عن طريق تحديث البيانات وتسجيل بيانات الدخل، ويكون كيفية احتساب راتب الضمان عن طريق احتساب الدخل الشهري للمستفيدين من الضمان، دخل الاسرة المكتسب والدخل غير المكتسب، وتطبيق الآلية الجديدة للدعم الذي تم تطبيقها وتحديثها منذ نوفمبر 2021 والتي تقرر الاستمرار في استقبال التحديث والتسجيل حتى مايو 2022.

احتساب الضمان sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية 1443 الحد المانع لراتب الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق ألية جديدة في الضمان الاجتماعي تم تسمتها بالضمان المطور يتم تحقيق الاستفادة الأكبر للمستفيدين منه بتوفير برامج التدريب والتأهيل والتشغيل للقادرين على العمل والعاطلين من مستفيدي الضمان، بما يؤهلهم في النهاية للاستغناء عنه، وأيضا شمل فئات أكبر وأعم من فئات المجتمع السعودي للاستفادة من الخدمات، ويأتي هذا في صميم عمل وزارة الموارد البشرية التي تهتم بالطاقة العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية التي تهتم بالشؤون الاجتماعية والاسرية للمجتمع.

تسجيل الضمان المطور 2022-1443

شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية باستقبال طلبات التسجيل الجديد وتحديث البيانات في 25 نوفمبر 2021 وأعلنت أنها تستمر في استقبال التسجيلات والتحديثات، بالمرحلة الأولى والثانية، حتى 23 مايو 2022، على أن تقوم باستقبال الطلبات على رابط الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لكل من:

تحديث بيانات مستفيدي الضمان القديم بتحديث بياناتهم وإضافة بيانات الدخل.

استقبال تسجيلات مستفيدي الضمان الجدد ومحاسبتهم وفق ألية خاصة للتسجيل الصرف لجين صرف مستحقاتهم بالتوازي مع مستفيدي الضمان بالنظام القدم.

تم تحديث تسجيل المساعدات المقطوعة لتكون على رابط الضمان المطور.

كيف أحتسب راتب الضمان وما هو الحد المانع للمعاشات بالنظام الجديد

يتم احتساب دخل الاسرة بالكامل (الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب).

يقوم رب الأسرة بخصم نصف دخل الأسرة الكامل.

يتم إضافة قيمة الراتب الشهري إلى قيمة الدعم المستحق بالضمان الاجتماعي، والذي يتم تحديده على عدد أفراد الاسرة.

لا يتم احتساب رواتب التأهيل الشامل أو البرامج الاجتماعية المساندة أو التأهيلية والتدريبية.

يقوم رب الاسرة بمقارنة النتيجة مع جدول احتساب الحد المانع للضمان للتعرف على الاستحقاق (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).