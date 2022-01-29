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احتساب الضمان sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي انتقل إليها تسجيل جميع مستفيدي الضمان الجديد والمستفيدين القدامى عن طريق تحديث البيانات وتسجيل بيانات الدخل، ويكون كيفية احتساب راتب الضمان عن طريق احتساب الدخل الشهري للمستفيدين من الضمان، دخل الاسرة المكتسب والدخل غير المكتسب، وتطبيق الآلية الجديدة للدعم الذي تم تطبيقها وتحديثها منذ نوفمبر 2021 والتي تقرر الاستمرار في استقبال التحديث والتسجيل حتى مايو 2022.
احتساب الضمان sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية 1443 الحد المانع لراتب الضمان
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق ألية جديدة في الضمان الاجتماعي تم تسمتها بالضمان المطور يتم تحقيق الاستفادة الأكبر للمستفيدين منه بتوفير برامج التدريب والتأهيل والتشغيل للقادرين على العمل والعاطلين من مستفيدي الضمان، بما يؤهلهم في النهاية للاستغناء عنه، وأيضا شمل فئات أكبر وأعم من فئات المجتمع السعودي للاستفادة من الخدمات، ويأتي هذا في صميم عمل وزارة الموارد البشرية التي تهتم بالطاقة العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية التي تهتم بالشؤون الاجتماعية والاسرية للمجتمع.
تسجيل الضمان المطور 2022-1443
شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية باستقبال طلبات التسجيل الجديد وتحديث البيانات في 25 نوفمبر 2021 وأعلنت أنها تستمر في استقبال التسجيلات والتحديثات، بالمرحلة الأولى والثانية، حتى 23 مايو 2022، على أن تقوم باستقبال الطلبات على رابط الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لكل من:
- تحديث بيانات مستفيدي الضمان القديم بتحديث بياناتهم وإضافة بيانات الدخل.
- استقبال تسجيلات مستفيدي الضمان الجدد ومحاسبتهم وفق ألية خاصة للتسجيل الصرف لجين صرف مستحقاتهم بالتوازي مع مستفيدي الضمان بالنظام القدم.
- تم تحديث تسجيل المساعدات المقطوعة لتكون على رابط الضمان المطور.
كيف أحتسب راتب الضمان وما هو الحد المانع للمعاشات بالنظام الجديد
- يتم احتساب دخل الاسرة بالكامل (الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب).
- يقوم رب الأسرة بخصم نصف دخل الأسرة الكامل.
- يتم إضافة قيمة الراتب الشهري إلى قيمة الدعم المستحق بالضمان الاجتماعي، والذي يتم تحديده على عدد أفراد الاسرة.
- لا يتم احتساب رواتب التأهيل الشامل أو البرامج الاجتماعية المساندة أو التأهيلية والتدريبية.
- يقوم رب الاسرة بمقارنة النتيجة مع جدول احتساب الحد المانع للضمان للتعرف على الاستحقاق (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
تسجيل الضمان المطور “المرحلة الثانية” والمساعدات المقطوعة
- يتم الدخول مباشرة على “منصة النفاذ الوطني الموحدة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.
- يقوم المستفيد بتسجيل رقم الهوية وكتابة تاريخ الميلاد بشكل مفصل.
- يبدأ بتسجيل رقم الجوال ويقوم بتأكيد رقم الجوال.
- يقوم بحل مسألة حسابية صغيرة للتأكد من الاستخدام البشري.
- يجب الإقرار بصحة المعلومات والبيانات المقدمة قبل أن يبدأ التسجيل.
- كما يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير.
- للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.
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