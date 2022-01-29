تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع الالتزام البنكي بنك الرياض بالسعودية

تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع الالتزام البنكي أحد منتجات البنوك في المملكة العربية السعودية والتي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بعد أن لجأ العديد من المواطنين إلى استخراج قروض شخصية وعقارية من خلال البنوك، فمنهم من يبادر بالأسئلة طريق للحصول على القروض في حال لدي قرض عقاري واريد قرض شخصي ومن أهم البنوك السعودية الرائدة في العمل المصرفي والتي تقدم القروض بإجراءات سهلة هو بنك الرياض السعودي فيمكن الحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب ببعض الشروط والضوابط والتي سنتعرف عليها.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع الالتزام البنكي

أعلن بنك الرياض عن توفير مجموعة من الحلول الخاصة بالتمويل الشخصي والعقاري منها الحصول على قروض شخصية بدون تحويل الرواتب كما أن هناك برنامج توحيد الالتزامات المالية بقسط واحد داخل البنك، وأما ما يخص الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب فإن من مميزاته ما يلي:

التمويل متوافق مع جميع الأحكام الإسلامية، وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

كما أن قيمة القروض تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وقد يسر البنك جميع الإجراءات المطلوبة والأوراق الثبوتية للتحقق من أجل منح القرض.

التمويل يناسب المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، وبالأخص من يعملوا في البنوك السعودية أو الشركات التي تم اعتمادها لدى مصرف الرياض بالسعودية.

خيارات متنوعة للسداد جميعها متسمة بالمرونة للتسهيل على المواطنين المستفيدين من السيولة النقدية والقروض.

استخراج قرض في وجود التزام بنكي

ومن بين البرامج المتاحة من خلال بنك الرياض والتي يمكن التعرف على معلومات إضافية عنها من خلال التواصل على رقم 8001242020 الموحد للبنك ومن مميزات هذا التمويل ما يلي: