نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف ساند بأثر رجعي تعرف على إمكانية الصرف وشروط استحقاق الدعم ومبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف ساند بأثر رجعي تعرف على إمكانية الصرف وكذلك شروط استحقاق الدعم والمبلغ. يعتبر برنامج ساند من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث كان الهدف الأساسي من تقديم برنامج ساند هو تقديم الدعم للمواطن السعودي الذي تعرض للفصل من عمله. كما تقدم الحكومة يد العون للمواطن الذي تم فصله من العمل بدون أو يكون له يد في ذلك. وذلك لكي يتمكن من توفير متطلباته واحتياجاته الشخصية المختلفة حتى يتمكن من الحصول على العمل. ولذلك يعتبر كل ما يخص هذا البرنامج هو أمر هام بالنسبة للمواطن المستفيد. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض إمكانية صرف الدعم بأثر رجعي وكذلك شروط استحقاق الدعم وكم يبلغ الدعم. كما يمكنك التعرف أيضاً على خفض نسبة اشتراك ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وخطوات التحقق من الأهلية.

صرف ساند بأثر رجعي

فلقد قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بالتوضيح عن صرف دعم ساند بأثر رجعي. وكان ذلك عند قيام أحد مستفيدي البرنامج بسؤال المؤسسة من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر. حيث كان سؤال احد المستفيدين حول إمكانية صرف دعم ساند بأثر رجعي. وكان الرد من المؤسسة للتأكيد على أن صرف الدعم الخاص بساند يمر بمجموعة من المراحل إلى أن يصل للمستفيد. فقد كان الرد كما يلي:

إن إجراءات الطلب تمر بعدة مراحل، حيث يتم العمل على اعتماد المعاملة أولاً، ثم يتم تحويل مبلغ التعويض على رقم الحساب المسجل عند التقديم بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الدعم

فلقد قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على على الحصول على دعم ساند. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية

كما يجب ألا يتخطى عمره ال59 عام

يشترط أن يكون ليس لديه يد في الفصل من العمل

كما يجب أن يكون قادر على العمل

يشترط ألا يكون لديه مصدر دخل أخر

يجب أن يلتزم بالتدريبات الموضوعة

كما يجب أن يتخطى المدة المحددة للعمل.

كم يبلغ دعم ساند

فلقد قامت المؤسسة بتحديد قيمة مبلغ دعم ساند الذي يتمكن التعطل عن العمل الحصول عليه. حيث إنه يكون راتب أول ثلاث شهور هو 60٪ من المبلغ الإجمالي لمتوسط راتب الشهور. وبعد ذلك يتم صرف نسبة 50٪ من متوسط الراتب بحيث لا يتخطى المبلغ الراتب 7500 ريال سعودي.