نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الجمارك السعودية الجديدة و ما هي خطوات الاستعلام عن المخالفات الجمركية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم الجمارك السعودية الجديدة،هي عبارة عن أحد الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية على السعودية على المنشآت والشركات، وعملت الحكومة السعودية على فرض الضرائب الجمركية منذ عدة عقود، التي تهدف من خلالها إلى تعديل موازنة الدولة وجمع مصروفات الحكومة ومن ثم ردها للمواطنين على شكل خدمات ومنشآت عامة، ويعود الهدف من فرض التعريفة الجمركية في السعودية إلى حماية صناعتها من المنافسات الأجنبية، حيث يتم رفع أسعار السلع المستوردة وخفض التعريفة على السلع المصدّرة للخارج، وتتسبب التعريفة الجمركية في تشجيع المنشآت المحلية على زيادة إنتاجها، حيث يتم من خلالها إجبار المستهلكون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع التي يتم استيرادها، كما يمكن التعرف علي حالات عدم احتساب الرسوم الجمركية على السيارات وفقا هيئة الزكاة.

رسوم الجمارك السعودية الجديدة 2022

يمكن من خلال ما يلي التعرف على قيمة رسوم الجمارك الجديدة للعام 2022م والمحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية:

تصل قيمة رسوم جمركية على الخضروات مثل الجزر والخيار وغيرها إلى نسبة 15%. ثم تتراوح قيمة رسوم الجمارك على اللحوم ما بين 2% وحتى 15%. تصل قيمة رسوم الجمارك السعودية على المستلزمات المنزلية والحقائب الخاصة بالتسوق إلى نسبة 15%. ثم تصل قيمة رسوم الجمارك السعودية على معدات السيارات كالمكابح والفرامل تصل إلى نسبة 15%. تصل قيمة رسوم الجمارك على الجيربوكس إلى نسبة 7%.

خطوات الاستعلام عن المخالفات الجمركية في السعودية 2022

قدمت دائرة الجمارك بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات الجمركية بشكل إلكتروني بسيط، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الاستعلام عن المخالفات الجمركية. ثم إضافة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول المعدة لها. قم بإضافة رمز التحقق. ثم الضغط على أيقونة الطلب.

خطوات حساب الرسوم الجمركية السعودية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن تقديم خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تُوفر للمستخدمين خدمة حساب الرسوم الجمركية السعودية بكل سهولة، وذك عبر اتباع ما يلي:

الانتقال إلى خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب. ثم الضغط على أيقونة نوع البضاعة. إضافة القيمة الإجمالية للسلع بالريال. ثم الضغط على أيقونة الاحتساب. وذلك لكي تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالرسوم الجمركية السعودية.

رقم الجمارك السعودية الموحد المجاني

تُوفر هيئة الجمارك السعودية خدمة التواصل مع فريق خدمة العملاء لدى الجمارك السعودية، وهو عبارة عن رقم موحد يمكن التواصل مع هيئة الجمارك السعودية من خلاله من أي منطقة بالمملكة العربية السعودية، ووفقًا لما صدر من قبل الهيئة فإن الرقم الموحد كالتالي: الموحد وهو 1918.