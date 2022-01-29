تعويضات عشوائيات جدة.. رابط التقديم بأمانة جدة 1443

تعويضات عشوائيات جدة، فقد تم الإعلان اليوم عبر الموقع الإلكتروني لأمانة جدة في المملكة العربية السعودية، عن بداية العمل علي التعاون الخاص بين الأمانة وبين الهيئة العامة للعقارات بالمملكة، حيث ستبدأ الأمانة باستقبال الطلبات التي تخص المواطنين للحصول علي التعويضات الخاصة بإزالة المناطق العشوائية، وقد وضحت الأمانة بأن التقديم سوف يتم بواسطة منصة الأمانة الرقمية، وسوف تستقبل الأمانة الطلبات دون ضرورة الذهاب الي مقر عمل اللجنة، وسوف تواصل اللجنة علي استقبال الطلبات بمقرها الميداني، علي أن يتم التقديم بعد توافر الوثائق التي تتطلبها الأمانة من كل شخص يقوم بالتقديم، وسوف نوضح لكم مستندات التقديم المطلوبة للأمانة وكيفية التسجيل بتعويضات عشوائيات جدة.

تقديم تعويضات العشوائيات بجدة 1443

أمانة جدة بأن قد وضحت بأن التعويضات سوف تكون عن الأراضي التي تعد مملوكة بواسطة الصكوك الشرعية للأفراد التابعين للأمانة، والتي تتمثل في الأرض وعن الأنقاض، إضافة الي ذلك بأن الأراضي التي تعتبر غير مملوكة بصكوك شرعية سوف تكون عن الأنقاض، وقد أكدت أمانة جدة من خلال موقعها الإلكتروني، بأن التقديم الخاص بالطلبات سوف يكون بشكل إلكتروني بسبب رغبة الأمانة في تيسير كافة الإجراءات المرتبطة بتعويضات الملاك.

المستندات الخاصة بالتقديم لتعويضات العشوائيات

عملت أمانة جدة علي توضيح المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التسجيل بطلبات التعويضات، حتي تقبل الأمانة الطلب المقدم بدون أي تأخير، ومن أبرز هذه المستندات ما يلي:

تقديم الصورة المتعلقة بمستند الصك أو الوثيقة. توافر التقديم للمستند الخاص لبيانات المالك، علاوة علي صورة من الهوية الوطنية التي تخص المالك. صورة من الهوية الوطنية للفرد الوكيل علاوة الي ذلك صورة من الوكالة الشرعية. صورة فوتوغرافية تبرز معالم المبنى بشكل كامل في حالة توافرها. توافر تقديم صورة من الفاتورة الخاصة بالكهرباء إن تواجدت. وثيقة رقم توثيق المبنى بالإضافة الي تقديم صورة جوية لموقع التعويض.

كيفية التسجيل بتعويضات عشوائيات أمانة جدة

يمكن أن يتم تقديم طلب تعويض بطريقة رقمية عبر الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم وهو: منصة أمانة جدة مع اتباع التالي: