نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط الإسكان التنموي والاستعلام عن مستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقساط الإسكان التنموي كشفت عنها رسميًا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ضوء حرصها على توفير المسكن المناسب للمواطنين السعوديين في ظل إرشادات القيادة الحكيمة عبر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وقد وفرت الوزارة منصة الإسكان التنموي والذي يمكن استخدامها في العديد من الخدمات الإلكترونية من بينها الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي والتعرف على قيمة أقساط فلل الإسكان التنموي بعد قبول الطلب، وسوف نتعرف على أقساط الإسكان التنموي 2022.

أقساط الإسكان التنموي

يسأل الكثير من المستفيدين أو الراغبين في التسجيل بمنصة الإسكان التنموي السعودي عن قيمة أقساط الإسكان التنموي بالإضافة إلى سؤال كيف أعرف اني مسجل في الإسكان التنموي أيضًا وللتعرف على جواب لهذه الأسئلة ننصح بالحصول على حساب في المنصة أول وتفعيله وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة منصة الإسكان التنموي تسجيل دخول (charity.housing.sa).

اختيار تسجيل الأفراد السعوديين من قائمة الخيارات المتوفرة.

كتابة المعلومات التفصيلية التي تخص المستخدم من بينها رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، وكود التحقق.

عندها يتم النقر على تبويب التالي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتعرف على آلية الحصول على دعم الإسكان التنموي الجديد.

وقد أوضحت الوزارة أنه يستطيع المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي الحصول على مساكن مناسبة في حال كانت حالتهم ميسرة إلى حد ما، حتى يتم خصم القيمة الخاصة بالمسكن، ويتم خصم أقساط بسيطة بناءً على سعره وبناءً على المساحة أيضًا من أجل تمكين المستفيد من تملكه.

أسماء المقبولين في الإسكان التنموي 2022

ويمكن التعرف على أسماء الأشخاص المستفيدين من الإسكان التنموي أو المستفيدين من برنامج دعم سكني أيضًا إلكترونيًا عن طريق زيارة موقع وزارة الإسكان السعودية واختيار البرنامج الذي تقدم له المواطن ومن بينها برامج الإسكان التنموي التي تظهر في قائمة المبادرات في الواجهة الرئيسية.

التواصل مع الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ويمكن معرفة كافة التفاصيل عن الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عبر الاتصال هاتفيًا على رقم 199090 وهو رقم وزارة الإسكان السعودية الموحد، ويمكن استخدامه في معرفة كافة برامج الإسكان.