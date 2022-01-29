300 ألف ريال بدون مقدم للمتقاعدين دون ضامن ولا رسوم إدارية تقدم بطلبك

يحتاج الكثير من المواطنين السعودين إلى مبلغ مالي يساعدهم على النهوض وبداية عمل حر أو شراء ما يحتاجون إليه، أو دفع الرسوم الدراسية ومصاريف الجامعات، ولذلك يبحثون عن أفضل قرض سعودي يساعدهم على ذلك بقسط شهري بسيط، بدلا من أخذ المال من الأفراد، فالتمويل الشخصي من البنوك والشركات السعودية يوفر لهم الحماية والأمان ومزايا متنوعة، إذا أردت أن تحصل على تمويل للمتقاعدين بقسط بسيط وبدون مقدم ومن غير كفيل فيمكنك الحصول على ذلك، ولكن يجب أن تستوفى كافة الشروط المعلن عنها لكي تحصل على القرض بإجراءات سهلة وبسيطة.

قرض للمتقاعدين بدون كفيل

هناك منتجات عديدة يسمح للمتقاعدين الحصول عليها، شروط التمويل الأصغر بدون كفيل، ومن تلك المنتجات التمويل التأجيري للسيارات، والمرابحة، والتمويل الشخصي، وتمويل السلع الاستهلاكية، ولكل واحد منهم مزايا متنوعة وفق احتياجك الشخصي، وما يميز تمويل المتقاعدين بأنه بدون كفيل ومن غير مقدم ولا دفع رسوم إدارية، عروض السيارات المستعملة، وكل هذا عند حصولك على التمويل الشخصي، وإذا كنت تريد التمويل التأجيري للسيارات فيمكنك أن تحصل عليه بدفعة أولى تبدأ من صفر%، وهناك أيضاً الإعفاء من جميع الأقساط الشهرية للتمويل في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي، وإذا كنت سعودي أو مقيم فيمكنك الحصول على القرض التمويلي في أسرع وقت وبشروط معينة بسيطة.

شروط الحصول على قرض المتقاعدين الشخصي

إذا كان راتبك 1985 ريال فيمكنك الحصول على القرض التمويلي من شركة اليسر للمتقاعدين، ولكن يجب أن يكون العمر لا يزيد عن 70 عاما، وتقديم الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، والعنوان الوطني، ورخصة قيادة تكون سارية المفعول، كما أنه يتم تقديم سعر السيارة المختارة من أحد الوكلاء المعتمدين لشركة اليسر، حيث أنها الشركة الأولى في تقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية، أطلب تمويل المتقاعدين وسوف تحصل عليه في أسرع وقت، فقط اختار التمويل الشخصي المناسب لك وتمتع بكل ما هو مفيد لك، خدمة السداد أون لاين هي خدمة إلكترونية لتوفير الراحة والأمان لجميع عملاء شركة اليسر، والسداد على أجزاء في الشهر، حتى لا تشعر بالعبء نتيجة المبلغ المالي، ورقم خدمة السداد أون لاين هو 024 لشركة اليسر، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8001160711 لمزيد من المعلومات والحصول على العروض المتاحة.