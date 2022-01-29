نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على مساعدة مالية الوليد بن طلال ولائحة المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على مساعدة مالية الوليد بن طلال والذي يعتبر من أهم الأمراء الذين يقدمون المساعدة والدعم إلى فئات عديدة من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية ولهذا انتشر سؤال كيف احصل على مساعدة مالية من الوليد بن طلال خلال السنوات الأخيرة بعد إتمام تأسيس مؤسسة الوليد الإنسانية للمساعدات الخيرية والمتوفر بها إسكان الوليد بن طلال وبرامج أخرى لذا سنتعرف على شروط مساعدة الوليد بن طلال للمطلقات وجميع الفئات وكيف يمكن طلب مساعدة من مكتب الوليد بن طلال لتسديد الديون القائمة على المواطنين.

طريقة التقديم على مساعدة مالية الوليد بن طلال

هناك الكثير من الطرق التي يتم اللجوء إليها من أجل طلب المساعدات من الوليد بن طلال في السعودية ولكن لمن يسأل عن طريقة التقديم على مساعدة مالية الوليد بن طلال فقد تم التأكيد على إمكانية الحصول على برنامجين فقط، وهما الدعم السكني ودعم السيارة لمن لا يملكها ولم يتم تسجيل سيارة باسمه مسبقًا، وعلى من يرغب في الحصول على أحد تلك البرامج اتباع التالي:

زيارة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية واختيار تبويب تسجيل جديد (grants.alwaleedphilanthropies.org).

هناك حقول عديدة في استمارة التسجيل ينبغي أن يتم ملئها وهي حقل مخصص للاسم رباعي للمواطن المتقدم ورقم الهوية الوطنية.

حقل خاص بعنوان البريد الإلكتروني والتأكيد عليه وكذلك كلمة المرور ورقم الجوال الشخصي.

تستطيع أن تنقر على خيار تفعيل حساب تويتر من أجل معرفة المزيد من التفاصيل عن برامج المؤسسة، وبعد الانتهاء انقر فقط على خيار التسجيل.

ستحصل على رقم الطلب بعد أن تسجيل في الدعم المقدم من خلال المؤسسة وستحصل عليه عن طريق رقم الجوال، ويمكن الاستعانة به من أجل معرفة الرد على طلبك عقب الانتهاء من التسجيل.

لائحة المستفيدين من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

أعلنت المؤسسة عن تقديم مجموعة من البرامج كخطط أولية للاستفادة من الدعم، ولتحقيق كافة المعايير التي تساهم في إثراء حياة المستفيدين، ولهذا تم إطلاق لائحة للدعم يمكن التعرف عليها من خلال زيارة موقع المؤسسة، وهي عبارة عن لائحة تخص الدعم السكني وكذلك السيارة المدعومة التي تقدمها المؤسسة.