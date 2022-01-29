خطوات الغاء التأشيرات الكترونيا من موقع وزاره الموارد البشرية ومعرفه كيفيه الوصول للخدمه

خطوات الغاء التأشيرات الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تسال عنها الكثر من المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية جديده أيضا والذين ثار التساؤل عنهم أيضا في الآونة الأخيرة. والتي من اهم هذه الخدمات خدمه الاستعلام عن موظف سعودي الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر موقع وزاره الموارد البشرية. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه الموعد الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية وكيفيه الحصول علي الخدمة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح طريقه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الغاء التأشيرات

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن عده خدمات إلكترونية يتم الحصول عليها من الموقع الرسمي لها والتي شملت خدمه الغاء التأشيرات الكترونيا. كما تتيح الخدمة لجميع العملاء من الاطلاع علي حاله التأشيرات أو يمكن أيضا تقديم طلب الغاء تأشيرة منها. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

شروط الغاء تأشيرة

كما أعلنت الوزارة أيضا عن بعض الشروط والضوابط التي يجب توافها في المستفيدين. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون مقدم الطلب ممثل معتمد في انظمه الوزارة.

أن تكون التأشيرة المراد إلغاءها غير مستخدمه.

لا يسمح للنظام الرجوع في الغاء طلب بعد تنفيذه.

التأكد من صلاحيه سريان التأشيرة وتكون مدتها 24 شهر من تاريخ الإصدار.

خطوات الغاء تأشيرة الكترونيا

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه و خطوات الغاء التأشيرات الكترونيا والتي نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية: