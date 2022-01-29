متي تصرف العلاوة السنوية للموظفين وما هي قيمتها لمواطني المملكة

متي تصرف العلاوة السنوية للموظفين وفرت المملكة العربية السعودية لجميع الموظفين الموجودين فيها علاوة مالية يتم تقديمها على الرواتب الأساسية الخاصة بهم، وهذا حيث أن هذه العلاوة السنوية قد تشمل الموظفين في جميع القطاعات العمالية المختلفة في الدولة على الراتب الأساسي الخاص بهم في المملكة العربية السعودية، ولكنها تعطى للموظفين وفقا لمجموعة من الشروط المختلفة والمعايير التي حددتها الدولة كما أنها أوضحت موعد النزول لهذه العلاوة السنوية التي تعتبر حافز للموظفين الأكفاء، ونتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالحوافز المالية هذه تابعوا معنا.

متي تصرف العلاوة السنوية للموظفين

تتوفر هذه العلاوات السنوية لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة وفقا لمجموعة من القواعد الهامة التي تتمثل في التالي:

القطاع الخاص: تقدم هذه العلاوة للقطاع الخاص تحت وصاية من الحكومة السعودية، حيث أن القطاع الخاص يتميز بالأجور المرتفعة ولكن بعدد ساعات كبير.

القطاعات الحكومية: تشمل الوزارات والمديريات المختلفة حيث أن القطاع الحكومي يتميز بالإستقرار والأمان والوظيفي وعدد ساعات عمل أقل من القطاع الخاص.

بالإضافة للإجازات الرسمية التي يتم منحها للموظفين ويتميز بالحصول على الرواتب في حالة التقاعد عن العمل.

ما هي العلاوة السنوية للموظفين

العلاوة السنوية هي مبلغ مالي يتم منحه للموظفين زيادة عن الرواتب الأساسية الخاصة بهم في السعودية.

وقد يتم العمل على تحديد هذه العلاوة وفقا لمجموعة من القواعد والتي يتم تحديدها من الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العلاوة تختلف عن العلاوات المقدمة للموظفين في القطاع العسكري.

ويتم تحديد هذه العلاوة على حسب درجة الموظف في القطاع الذي يعمر به وعلى حسب خبرته في المجال.

قيمة العلاوة السنوية