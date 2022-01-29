طريقة فتح حساب جاري بمصرف الراجحي عبر الأنترنت للمواطن السعودي والوافد

فتح حساب في مصرف الراجحي للأجانب، حيث يبحث الكثير عن طريقة فتح حساب بمصرف الراجحي من خلال الأنترنت أحد الاستعلامات الهامة التي يبحث عنها المواطن السعودي ويبحث عنها أيضاً الوافدين المقيمين بالمملكة، حيث يتيح مصرف الراجحي ميزة فتح حساب جاري دون الذهاب إلى المصرف خصيصاً، حيث يتم فتح حساب بمصرف الراجحي بجميع الفروع التابعة لمصرف الراجحي حيث يمتلك مصرف الراجحي اكثر من 600 فرع داخل المملكة، ولا تقتصر خدمات مصرف الراجحي علي الخدمات المصرفية التي يقوم بتقديمها مثل التمويلات الشخصية للسعودي والمقيم، أو الإيداع والسحب بل يمكن لأي فرد مقيم علي أرض المملكة أن يقوم بفتح حساب جاري بمصرف الراجحي بشرط أن يمتلك بطاقة هوية سارية الصلاحية وغير منتهية، ولكن ليس هذا هو الشرط الأول ولكن هناك شروط أخري يجب توافرها، وخلال الفترة الأخيرة يسعى مصرف الراجحي إلى تفعيل كافة الخدمات المرتبطة به إلكترونياً لتوفير الوقت الخاص بالعملاء وإنجاز المعاملات سريعاً، وسوف نوضح لكم شروط فتحي حساب الراجحي من الأنترنت، وخطوات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي إلكترونياً للسعودي والمقيم.

شروط فتح حساب بمصرف الراجحي إلكترونياً

يجب ألا يقل عمر العميل عن 15 عام فهو الحد الأدنى حتي يتم فتح الحساب من مصرف الراجحي.

أن تكون بطاقة العميل سارية سواء للسعودي أو الوافد داخل المملكة العربية السعودية.

أن يتم كتابة عنوان البريد الوطني صحيحاً، وكذلك عنوان بريد إلكتروني صحيح.

يجب أن يكون العميل له حساب علي موقع أبشر الإلكتروني لتفعيل الخدمة سريعاً.

تسجيل رقم جوال تابع لشركات المحمول بالمملكة ويكون الرقم باسم صاحبه داخل المملكة العربية السعودية.

تسجيل عدم وجود أي قربة للعميل من أقارب الدرجة الأولي بجميع المناصب السياسية بالمملكة.

الإقرار بالموافقة علي الشروط والأحكام الخاصة بفتح حساب الراجحي عبر الأنترنت حتي يتم التفعيل من قبل المصرف.

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي من الأنترنت دون الذهاب إلى مقر المصرف

حتي يتم الموافقة علي فتح حساب في مصرف الراجحي للأجانب يجب القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

يتم التوجه عبر الأنترنت والدخول علي لينك مصرف الراجحي التالي: فتح حساب. يتم تحديد الجنسية الخاصة بكل عميل، ثم تحديد نوع الهوية الخاصة بكل عميل علي حده. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية مع تسجيل رقم الجوال الخاص بالعميل. تحديد لقب العميل سواء رجال أو نساء أو أنسة أو شيخ، الخ. تسجيل البريد الإلكتروني الذي من خلاله سيتم التفاعل والتواصل من مصرف الراجحي لتفعيل خدمة فتح الحساب إلكترونياً. تحديد راتب العميل الذي يحصل عليه شهرياً من العمل. يتم اختيار نوع الوظيفة الخاصة بكل عميل، ثم الضغط علي تسجيل. يتم وصول رسالة تأكيد الي الجوال الخاص بالعميل أو البريد الإلكتروني تفيد بنجاح التسجيل وطريقة استخدام الحساب الجديد.

رقم الاتصال بمصرف الراجحي لاستفسارات العملاء

مصرف الراجحي السعودي يوفر أرقام اتصال خاصة للعملاء التابعين له، وكذلك توفير رقم اتصال خاص لجميع العملاء الجدد الذين انضموا الي خدمات المصرف، ويتم الاتصال للعملاء الحاليين علي هذا الرقم 866114603333، كما يتم الاتصال علي رقم 8001241222 وذلك للعملاء الجدد، ويتم الرد خلال دقائق من الاتصال من فريق خدمة العملاء المتوفر خلال أوقات العمل الرسمية الذي يخص البنك بداية من يوم الأحد حتي نهاية دوام يوم الخميس.