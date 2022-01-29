نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية حيث تقدم الهيئة العامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية امكانية الاستفسار عن المعايير المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد للسيدات المطلقات وحصول السيدة المطلقة على الدعم الجديد للضمان الاجتماعي، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الدخل الشهري الذي تستفاد منه السيدة المطلقة من منظومة الضمان الاجتماعي. وسوف نتعرف الان علي جميع شروط الاستحقاق الواجب توافرها للحصول علي الدعم بالنسبة للسيدات المطلقات والارامل داخل اللمملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات في المملكة

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد بعض الشروط والمعايير اللازمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي كالآتي:

يجب أن تكون السيدة المطلقة تمتلك الجنسية السعودية ولابد أن تكون السيدة المطلقة ليس يكون لديها راتب شهري ولا يمتلك أفراد أسرتها دخل شهري.

لابد أن تكون السيدة المطلقة بلغت من العمر 35 عام ولايتجاوز سن 65 عام.

أيضا لابد أن تكون المرأة المطلقة تعيش داخل أراضي السعودية، ولابد أن تكون للسيدة المطلقة حساب بنكي حتي يتم استقبال مبلغ الدعم المالي للضمان الاجتماعي من خلاله.

لابد أن تكون منفصلة من رجل سعودي الجنسية ولابد من عدم اشتغال السيدة المطلقة في هيئة تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص.

معاش الضمان الاجتماعي للأرامل

لابد من اتباع الخطوات التالية للحصول على خدمة المعاش الاجتماعي وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي كالآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم اختيار المكتب المناسب للعميل للمراجعة ثم النقر على فئة أرملة أو مطلقة.

ثم إدخال عدد أفراد الأسرة والضغط على كلمة إضافة ثم إدخال كل المعلومات الخاصة بالفرد العائل للأسرة ثم حفظ المعلومات.

ثم إدخال المعلومات الخاصة بالراتب الشهري للأسرة وحفظ المعلومات ثم إدخال معلومات الحساب البنكي للسيدة المطلقة.

لابد من وضع الأوراق المطلوبة في التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ويتم الموافقة على كل الاشتراطات الخاصة بالموقع ثم يرفع طلب التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي للمطلقات.

الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد اشتمل على حصول كل الافراد المقيمين داخل أراضي السعودية وتتاح منظومة الضمان الاجتماعي للمطلقات للحالات التالية:

زوجة الرجل السعودي والسيدة المطلقة منه والأرملة من الرجل السعودي بشرط أن تقيم هذه السيدة وأفراد أسرتها إقامة مستمرة داخل أراضي السعودية مع وجود بطاقة إقامة مفعلة وعقد زواج موثق للسيدة المطلقة.

كذلك الأفراد الذين يعانون من الإعاقة الجسدية والذين فقدوا أباءهم والسيدات الأرامل الذين فقدوا أباءهم بشرط وجود بطاقة التنقل وأن تكون مفعلة.

كم راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة

تتبادر الاسئلة لدى العديد من السيدات المطلقات للحصول على معاش الضمان الاجتماعي والقيمة المالية التي يسعون للحصول عليها.

حيث تستفاد السيدة المطلقة من مبلغ 1000 ريال سعودي ويستفاد الأبناء من مبلغ 300 ريال سعودي وذلك بشكل شهري.

بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الخصومات على فواتير الكهرباء والماء والخدمات العامة لتصل إلى 70 ريال سعودي وحساب المواطن بقيمة مالية 382 ريال سعودي ويتم الاستفادة من عدد من المنح الغذائية تصل إلى 85 مساعدة وبدل لغلاء المعيشة تصل إلى 500 ريال سعودي.