بوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات online المستندات وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة بوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات تشغل أذهان العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية. خاصة بعد أن صدر مرسومًا ملكيًا بتحديد خريطة إزالة عشوائيات جدة من أجل خطة التطوير وتحديد رؤية المملكة 2030 وإزالة أحياء جدة العشوائية لتطوير الطرق والبنية التحتية بمشروعات قومية تخدم جميع سكان المملكة. مع العلم أن هناك مستندات مطلوبة لاستقبال طلبات التعويض. ويكون بوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات online دون الحاجة للذهاب إلى مقر اللجنة الميداني. ويساهم ذلك في زيادة تكوين قاعدة بيانات شاملة عن كل المتواجدين على خريطة إزالة أحياء جدة العشوائية.

بوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات

أعلنت بوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات لاستقبال الطلبات عن تعاونها مع الهيئة العامة لعقارات الدولة. وهو أمر لايتطلب مراجعة الأمانة الرقمية ولايحتاج إلى مقر اللجنة للمراجعة. لاسيما أن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.

طريقة التقديم طلبات التعويض على موقع أمانة جدة

حددت طريقة التقديم طلبات التعويض على موقع أمانة جدة من خلال الخطوات الآتية:

أدخل على بوابة أمانة جدة الرقمية

اضغط على أيقونة الخدمات الرقمية.

اختر تقديم معاملة.

اكتب البيانات والمعلومات بدقة.

حمل المستندات المطلوبة.

الضغط علي التالي.

قدم الطلب بشكل صحيح.

اضغط على إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لاستقبال طلبات التعويض

يستقبل مقر اللجنة الميداني الطلبات للحصول على تعويضات أمانة جدة بعد تنفيذ الآتي:

صورة من الصك أو الوثيقة. بيانات المالك. صورة من الهوية الوطنية للمالك. بالإضافة إلى صورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية. صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجدت. صورة فاتورة الكهرباء إن وجدت. رقم توثيق المبني. صورة جوية للموقع في حالة وجودها.

وجدير بالذكر أن بوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات تكون متاحة بداية من يوم الأحد 26 جماد الثاني 1443هـ الموافق 30 يناير 2022 بشكل رقمي لتسهل على المتقدمين من مختلف المناطق.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق ببوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات المستندات.