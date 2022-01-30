موعد إجازة يوم التأسيس السعودي للقطاعين العام والخاص 1443

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عمر شويل - جدة يعد موعد يوم التأسيس السعودي واحدا من المواعيد الرائعة التي يترقبها الشعب السعودي كون هذا اليوم يشكل ذكرى رائعة وهي تأسيس السعودية، وكان الملك سلمان عبد العزيز، ملك السعودية قد أصدر أمرا ملكيا بإعتبار يوم التأسيس السعودي يوم إجازة رسمية وذلك في شهر فبراير لتكون إجازة رسمية تقديرا ليوم التأسيس في السعودية.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي للقطاعين العام والخاص

تم تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى ليوم تأسيس الدولة السعودية وأصبحت الإجازة بيوم إجازة يوم التأسيس وصار إجازة رسمية.

إجازة يوم التأسيس القادمة: الثلاثاء 21/07/1443 هجريا.

إجازة يوم التأسيس للقطاعين العام والخاص

كان وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أكد على تويتر، أن إجازة يوم التأسيس السعودي ستكون إجازة رسمية لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك نظرا لحرص القيادة الحكيمة على عمق تاريخ البلاد وعلى أهمية هذا اليوم في تأسيس السعودية وتخليد لتلك الذكرى الرائعة والتي تملئ نفوق الشعب السعودي بشكل كبير.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا بإعتبار يوم تأسيس السعودية يوم إجازة رسمية لكل العاملين في الدولة وكل الطلاب، وإعتبار يوم الثاني والعشرون من فبراير من كل عام يوم إجازة رسمية إحتفالا بيوم التأسيس السعودي.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق قد طالبت موظفي القطاع الخاص بمتابعة موقعها لمعرفة كل جديد فيما يخص إجازة يوم التأسيس السعودي.

هل يحق لموظف القطاع الخاص أخد إجازة يوم التأسيس؟

كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حسم الأمر بخصوص إجازة يوم التأسيس لموظفي القطاع الخاص حيث أوضح أن إجازة يوم التأسيس السعودي تشمل موظفي القطاع العام والخاص وتعتبر إجازة رسمية كل عام.

أمير تبوك يؤكد أن يوم التأسيس فخر لكل السعوديين

كان أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز قد أكد أن يوم التأسيس يمثل ذكرى فخر واعتزاز بالسعودية لنحو ثلاثة قرون، وأكد أن ذكرى تأسيس السعودية هي ذكرى يفتخر بها كل الشعب السعودي وهو الأمر الذي صدر به أمر ملكي بإعتبار هذا اليوم إجازة رسمية لكل العاملين في الدولة في الثاني والعشرون من فبراير المقبل.