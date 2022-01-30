نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم تعويضات عشوائيات جدة والمستندات المطلوبة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم تعويضات عشوائيات جدة، فقد أعلنت اليوم أمانة جدة بالمملكة العربية السعودية عن بدء التعاون الرسمي مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، من أجل العمل علي استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين التي تخص التعويضات المرتبطة بإزالة المناطق العشوائية، علي أن يتم التقديم من خلال بوابة الأمانة الرقمية، علي أن يتم استقبال الطلبات بدون الحاجة الي مراجعة المقر الخاص باللجنة، والتي سوف تعمل علي مواصلة تلقي واستقبال الطلبات من خلال مقرها الميداني، وقد أوضحت الأمانة بأن التقديم يحتاج الي توافر بعض المستندات التي يجب تقديمها للأمانة حتي يتم الموافقة علي الطلب، وسوف نوضح لكم المستندات المطلوبة لطلبات التعويضات ورابط تقديم تعويضات عشوائيات جدة.

تعويضات العشوائيات بجدة 2022

وضحت أمانة جدة بأن التعويضات تتم عن الأراضي المملوكة من خلال الصكوك الشرعية للمواطنين والتي ستكون عن الأرض وكذلك عن الأنقاض، علماً بأن الأراضي التي تعد غير مملوكة من خلال صكوك شرعية سوف تكون عن الأنقاض، وقد أكد المتحدث الرسمي التابع لأمانة جدة، بأن العمل علي استقبال طلبات التعويض سوف يكون إلكترونياً من أجل رغبة الأمانة في تسهيل جميع الإجراءات التي تخص الملاك، وسوف يبدأ التقديم بداية من يوم الأحد الموافق يوم 26 جمادى الآخرة من عام 1443والذي يوافق يوم 30 يناير 2022.

المستندات المطلوبة لطلبات تعويضات العشوائيات

الطلبات الخاصة بالتقديم على التعويض تتطلب أن يتوافر بها المستندات التالية لجميع المواطنين الراغبين بالتقديم:

يجب تقديم صورة من مستند الصك أو تقديم الوثيقة.

يجب توافر التقديم لبيانات المالك بالإضافة الي صورة الهوية الوطنية للشخص المالك.

تقديم صورة من الهوية الوطنية للشخص الوكيل بالإضافة الي صورة من الوكالة الشرعية.

تقديم صورة تكون فوتوغرافية توضح المبنى كاملاً إن تواجد ذلك.

يحب توافر صورة من فاتورة الكهرباء إن تواجد ذلك.

مستند الرقم الذي يخص توثيق المبنى بالإضافة الي صورة جوية للموقع إن تواجد ذلك.

رابط التقديم بالتعويضات بموقع أمانة جدة

يتم تقديم طلب التعويض بشكل رقمي من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي أمانة جدة ثم الدخول علي قسم الخدمات الرقمية، ثم اختيار خدمات التعويضات العامة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة، ثم الضغط علي تقديم الطلب.