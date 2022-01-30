مساعدات مالية وعينية من عبد العزيز بن فهد لسداد الديون المتراكمة، قدمت مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية مساعدات مالية لجميع المتعثرين وشديدي الإحتياج بهدف فك ضائقتهم المالية، وسداد ديونهم المتراكمة، ولقد أوضحت المؤسسة الخيرية خطوات إرسال طلب المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سوء الاميل الإلكتروني أو تطبيق الواتساب أو من خلال رقم الجوال الخاص بالمؤسسة الخيرية.

المساعدة المالية المقدمة من الأمير عبد العزيز بن فهد

من المعروف عن مؤسسة عبد العزيز الخيرية مشروعاتها الخيرية الفريدة والمتنوعة، فهي تقدم كافة أشكال المساعدات المالية من سداد ديون كالغارمين او أو سداد قروض بنكيةأو السعي إلى توفير حياة كريمة لمعظم محدودي الدخل داخل المملكة العربية السعودية، أو تقديم مساعدات علاجية بهدف العلاج من بعض الأمراض أو توفير بعض من المساحات لاقامة عدد من المساكن للفئات المستحقة والغير قادرة وهذا يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية ولم تخلو تلك المساعدات من تقديم يد العون للأيتام والمطلقات والأرامل وخلافه، حيثُ تعتبر مؤسسة بن عبدالعزيز الخيرية واحدة من ضمن المؤسسات الخيرية التي خصصتها الأسرة المالكة لمد يد العون والمساعدة للفئات الاجتماعية المستحقة.

صيغة تقديم طلب المساعدة المالية لمؤسسة عبد العزيز الخيرية

في البداية يتم كتابة البسملة في وسط الصفحة، ثم تقديم التحية الطيبة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد، ثم سرد الضائقة المالية التي يمر بها صاحب الرسالة او يوضح سبب طلب المساعدة ومتمنى الموافقة على طلب المساعدة، ثم الخاتمة مع خالص الشكر والتقدير والاحترام للمؤسسة الخيرية وكتابة اسم الطالب ورقم الجوال وعنوان الإقامة، ويفضل إرفاق ما يثبت الحالة المادية للمتقدم مع طلب الرسالة ولقد ينتظر صاحب الرد نتيجة أهلية الرسالة في خلال اسبوعين من تاريخ الإرسال.

شروط الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية