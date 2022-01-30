طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

ننشر لكم طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإمكانية التسجيل في عدد من الخدمات على موقعها ولعل أبرزها الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توحيد منصة صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والقدامى.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد

يمكن التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد من خلال عدة خطوات مبسطة أهمها:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إختيار الخدمات الإلكترونية.

العمل على تسجيل مستخدم جديد.

العمل على إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص له.

العمل على حفظ البيانات.

عند إكمال الطلب، يتم إرسال رسالة نصية وتفعيل الطلب وقبوله بشكل رسمي.

شروط التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يستوفي المستفيد في الضمان الاجتماعي المطور عدة شروط حتى يتمكن من التسجيل على موقع الضمان الاجتماعي وقبول طلبه.

يجب أن يكون الشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

يجب أن يكون من الفئات المنصوص عليها في الضمان الاجتماعي المطور.

يجب عدم وجود أي سجلات أو تراخيص تجارية لدى المتقدم.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور سعوديا ويتم إستثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة ممن لديها أولاد، او أبناء الأرملة السعودية من الزوج الأجنبي وكذلك أصحاب الإعاقة والأيتام ممن ليس لهم هوية سعودية.

الفئات التي تستحق وتستفيد بالضمان الاجتماعي الجديد

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من الفئات التي تستحق الضمان الاجتماعي المطور وأهمها.

الأشخاص ممن بلغوا الشيخوخة من الرجال والسيدات أو تركوا العمل نظرا لعجز دائم أو مؤقت.

الأسر التي لا تعول وتشمل المطلقة مع أبنائها والأسرة المعلقة وأسرة الغائب أو المفقودة.

الأمراة التي ليس لها عائل وكذلك الأيتام ويشملوا اليتيم المتوفي الأب والتيمية المتوفي الأب ويتيم مجهول الأب أو الأبوين.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة من خلال