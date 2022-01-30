نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعلام دفعات حساب المواطن الدفعة 51 | كل ماتريد معرفته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت مؤشرات البحث على قوقل خلال اليومين الماضيين كلمات “استعلام دفعات حساب المواطن الدفعة 51″، وذلك بعد أن نشر حساب المواطن على تويتر ظهور نتيجة الدفعة 51. برنامج حساب المواطن بالمملكة هو أحد برامج رؤية 2030 الذي انطلق بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر لعام 2017 ميلادياً؛ لدعم الأفراد والأسر. يدير البرنامج الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يُصرف استحقاق الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ لذلك يكثر البحث ومراجعة حساب تويتر الرسمي لحساب المواطن في فترة البداية من كل شهر إنتظاراً لظهور النتيجة. وللشهر القادم فبراير من العام 2022 سوف يتم صرف الاستحقاقات يوم 10 فبراير 2022 ميلادياً الموافق 9 رجب 1443 هجرياً. وأثناء استعلام دفعات حساب المواطن الدفعة 51 أعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر [email protected] عبر تغريدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 يناير 2022 ظهور نتيجة استحقاق الدفعة 51 لحساب المواطن.

طريقة استعلام دفعات حساب المواطن الدفعة 51:

ادخل على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب ناس هنا أو نزل تطبيق الهاتف هنا لنظام الأيفون و هنا لنظام الأندرويد. سجل الدخول لحسابك عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. انقر خيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختر الاستعلام قم بعدها بملء البيانات المطلوبة للتأكد من هويتك (رقم الهوية و كود التحقق) انقر استعلام سيتم نقلك لصفحة جديدة تحتوي على كافة تفاصيل حساب المواطن المستحق بما في ذلك تفاصيل دفعات الاستحقاق القادمة يمكنك أيضاً الاستعلام عن تاريخ صرف المعاش خلال استعلام دفعات حساب المواطن الدفعة 51

آخر إحصائيات دفعات برنامج حساب المواطن:

طبقاً لآخر إحصائيات البرنامج، فقد أودع لخزنة دعم شهر يناير لعام 2022 ميلادياً مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي من ضمنها 15 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. بذلك يصبح إجمالى مبلغ الدعم منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 هو 111 مليار ريال سعودي تشمل 937 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

*إذا تم رفض طلبك لأنك غير مؤهل، قم بتحديث بياناتك سبب الرفض ثم تقدم باعتراض على البوابة الإلكترونية أو التطبيق لإعادة النظر.

دعم برنامج حساب مواطن في الدفعة الـ 50 من أرباب الأسر عدد 2 مليون رب أسرة و 8.2 مليون تابع؛ لتشكل نسبة أرباب الأسر 94% و نسبة المستقلين 6% وعددهم 124 ألف مستقل. بلغ متوسط مبلغ دعم الأسرة في الدفعة 50 مبلغ 1061 ريال سعودي.

وطبقاً للإحصائيات، فقد شكلت النساء نسبة 8% من إجمالى عدد أرباب الأسر المستحقين، وشكل الرجال الغالبية بنسبة 92%. وبالحديث عن المستقلين، بلغت نسبة النساء المستقلات المستحقات 44% وشكل الرجال المستقلون المستحقون الـ 56% الباقية.

قسم برنامج حساب المواطن الأسر محدودة الدخل المستحقة للدعم إلى ثلاث فئات وهي: أسر ذات دخل منخفض و أسر ذات دخل تحت المتوسط واخيراً أسر ذات دخل متوسط. وطبقاً لهذا التقسيم يتم صرف الدعم؛ فتحصل الأسر ذات الدخل المنخفض على دعم كامل، وتحصل الأسر ذات الدخل تحت المتوسط على دعم جزئي، وأخيراً تحصل الأسر ذات الدخل المتوسط على الدعم أدنى.

شكلت الأسر الحاصلة على الدعم الكلي نسبة 86% من إجمالي الأسر المستحقة للدعم ببرنامج حساب المواطن، بينما شكل مجموع الأسر الباقية والتي حصلت على الدعم الجزئي والأدنى نسبة الـ 14% الباقية.