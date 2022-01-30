سجل وانتظر الحصول علي 5000 ريال فور التسجيل في منصة سلفة

سلفة الفورية بمبلغ يصل الى 5000 ريال سعودي قد تكون إغاثة لمحتاج مواطن مريض ويحتاج الى مبلغ مالي لدخوله مستشفى فورى حتى يصل اليه راتبه او سحب امواله او سداد قسط قرض جاء وقت سداده و متعثر في السداد او لشراء بعض احتياجات البيت والأولاد، حيث مكنت منصة سلفة من الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 5000 ريال سعودي بعد التسجيل بها، وتعتبر منصة سلفة منصة مالية من أهم المنصات الموجودة بالمملكة، حيث أنها مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن الحصول علي المبلغ بمجرد التسجيل في أقل من ربع ساعة، مع هامش ربح بسيط لا يذكر كما أن المنصة تتفق مع الشريعة الإسلامية، ومن خلال المقال سوف نوضح كيفية الحصول على السلفة والشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة من خلال توافر عدة شروط واضحة بالمقال.

الشروط الواجب توافرها للموافقة على السلفة :

حيث تحدد عدة شروط للحصول على السلفة الفورية والشروط كالتالي:

يشترط للحصول على سلفة أن يكون الشخص المتقدم طالب السلفة سعودي الجنسية.

يجب على الشخص المتقدم أن يتراوح عمربين 18 – حتى 60 عام لا يزيد عن ذلك.

أتاح التقديم للحصول على السلفة للفئات الآتية وهي (للعاملين بالقطاعات العامة والخاصة فقط).

كيفية وطريقة التسجيل في منصة سلفة:

يتسائل العديد من كافة الأشخاص المستفيدين من الدعم من المنصة عن كيفية التقديم والتسجيل للحصول على المبالغ المالية، وذلك من خلال اتباع خطوات التسجيل التي نعرضها من خلال هذا المقال وهذه الخطوات هي: