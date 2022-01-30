كيفية حجز موعد للإختبارات وسداد الرسوم أون لاين من المنزل لرخصة القيادة للنساء في المملكة

تقوم المملكة بتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق منصاتها الإلكترونية للعمل على راحتهم وتقليل الوقت لإنجاز مصالحهم والعمل على اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة اوميكرون المتحور، حيث تستطيع النساء في المملكة إصدار رخصة قيادة، وتختلف رسوم الرخصة حسب نوعها ومدة سريانها، حيث أعلنت المملكة منذ عدة أشهر بالسماح للسيدات بإصدار رخص القيادة مثل الرجال، ولكن وفقاً لشروط وضوابط معينة، حيث يجب على كل سيدة ترغب في الحصول على رخصة قيادة للنساء أن تتأكد من توافر كافة الأوراق المطلوبة معها، وأيضاً يجب أن تنجح المتقدمة في كافة إختبارات القيادة المؤهلة للحصول على الرخصة، ومن خلال مقالي سوف ننشر الرسوم المقررة على نوعيات تجديد الرخص المختلفة وكما نوضح خطوات تجديد الرخصة اون لاين بالمنزل وكيفية حجز موعد للاختبار وخطوات التسجيل كما هو موضحه بالمقال.

الرسوم المقررة على رخصة القيادة للنساء في السعودية:

من الجدير بالذكر فقد تقرر عدة رسوم للرخصة حسب نوعها وهو مانوضحه كالتالي: حيث يتم ستخراج رخصة القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية برسوم قدرها 40 ريالاً عند إصدار الرخصة للمرة الأولى، كما أن هناك نوع آخر من الرخص وهو الرخص المؤقتة، والتي يتم إصدارها برسوم قدرها 100 ريال سعودي، ويتم تجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات بقيمة 200 ريال، ولمدة 10 سنوات بقيمة 400 ريال، ولمدة سنتين فإن رسوم التجديد تكون 85 ريال.

كيفية سداد رسوم رخصة القيادة للنساء أون لاين:

ادخل على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك الذي تتعامل معه.

ثم بعد ذلك ادخل على تسجيل الدخول، إختر قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم عليك من القائمة تختار ايقونة تجديد ودفع رسوم رخصة القيادة.

ثم تقوم باختيار ايقونة “تجديد رخصة – إصدار رخصة”.

ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة لإصدار الرخصة وسداد الرسوم المقدرة

التأكد من اختيار النوع والمدة المطلوبة لسريان الرخصة.

انتظر لحظة سوف تظهر قيمة الرسوم المطلوبة وفقاً للأختيارات التي تم إختيارها.

الموافقة على دفع الرسوم المحددة لإصدار الرخصة من خلال الضغط على أيقونة ادفع

تصل رسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني يفيد بقيمة المبلغ الذي يتم دفعه وتاريخ الدفع ويعتبر هذه الرسالة كإيصال.

كيفية حجز موعد لإختبارات القيادة للنساء: