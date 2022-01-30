للمطلقات والمتزوجات شروط وطريقة التسجيل والإستعلام عن أهلية الضمان الإجتماعي المطور

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من خدماتها لجميع مواطنى المملكة عامة والمتزوجات والمطلقات والأرامل خاصة فمن خلال معاش الضمان الإجتماعي المطور الجديد والذي يقدم المساعدات المالية لكل الأسر المحتاجة فهو أحد أنظمة المساعدات المالية التي تقدمها “وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية” في السعودية، ومن خلال “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” والتي قد بدأت بالفعل في القيام باستقبال كافة طلبات التسجيل للحصول على معاش الضمان، وذلك فيما يخص المرحلة الأولى الخاصة بالتقديم من قبل المستحقين للحصول على الدعم، وأكدت أنه يتم طرح المعاشات الخاصة بالضمان الإجتماعي في الحسابات البنكية المستحقين للدعم بناء على الضوابط والشروط المحددة،والتي سوف نوضحها بالمقال كما سنوضح كيفية الإستعلام عن نتائج الأهلية بمعاش الضمان الإجتماعي المطور، وذلك بعد التأكد من إثبات الإستحقاق وأهلية المستحقين للحصول على الدعم، وقامت وزارة الموارد البشرية السعودية بالبدء في إرسال الرسائل النصية الخاصة بالمستحقين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة الماضية ، وكان معاش الضمان لهذه الأسر كمساعدة للمواطنين على القيام بعملية تحسين مستوى الدخل الشهري الخاص بهم.

كيفية التسجيل للمطلقات والمتزوجات في الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

ادخل على رابط موقع “منصة الدعم والحماية الاجتماعية“.

أن يقوم الشخص المستفيد باختيار ايقونة التسجيل في النظام

التأكد من إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والبريد الإلكترونية

أن يقوم الشخص بتحديد الحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – أرمل) بالإضافة القيام بكتابة بيانات السكن.

ثم عليك بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

ثم تقوم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم عليك بالنقر على ايقونة التسجيل.

الشروط وآليات التسجيل للمطلقات والمتزوجات في الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

يشترط أن تكون المتقدمة ذو جنسية سعودية من الأصل.

كما يشترط للحصول على معاش الضمان بخصوص“المتزوجة” تحصل على المعاش فى حالة إذا كان زوجها متغيب أو مدمن أو مسجون وإن يكون لديها أبناء.

وكما يحق “للسيدة المطلقة”و يجب إن يكون طليقها سعودي.

من الضروري أن لا يكون لدى المتقدمة سجل عمل مهني.

يجب ألا يكون لديها “أصول مالية بقيمة عالية”.

كما يشترط للحصول على ضمان المعاش إن لا يكون لديها “مشروعات تجارية” أو “سجل تجاري”.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور: