خطوات تقديم طلب مساعدة مالية الأمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسة الخيرية ذات الفروع المنتشرة بالعديد من المناطق بالمملكة، وذلك لطلب شقة سكنية أو معونة مالية عاجلة أو سداد الديون، ويتم تقديم الدعم السنوي للمؤسسة من أموال الأمير الخاص بملايين الريالات ويتم تقديم البديل السكني الآمن للمضطرين من فقراء الوطن، ويكون للراغبين في الحصول على المعونة والمساعدة من مؤسسة الأمير الإنسانية اتباع عدد من الخطوات واتباع عدد من الشروط للتأكد من الاستحقاق ووصول المعونة للمستحقين.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية الأمير عبد العزيز بن فهد والأرقام (الواتس – الجوال)

يتقدم الآلاف يوميا بالطلبات للمساعدات المالية وطلب سيارات أو شقق سكنية من أهل الخير، ويعتبر الأمير والمؤسسة التي قام بإنشائها لمساعدة المحتاجين من أكثر المؤسسات الإنسانية مساعدة للمحتاجين، وكان لها العديد من الأعمال الجليلة من تقديم مساعدات في ترميم مباني آلت للسقوط بسبب السيول وتعويض المواطنين الغير قادرين بمنازل جديدة أو تقديم مساعدات غذائية ومالية لعدد من المواطنين، كما قامت المؤسسة بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية لسداد الديون خاصة عن الغارمين، ويتم استقبال طلبات المواطنين يوميا عبر البريد الإلكتروني والأرقام المتاحة والعنوان الرسمي في تبوك.

معروض طلب مساعدة من مؤسسة خيرية بالخطوات

تبدأ الخطوات بالتحية ثم تقديم الطلب وتحديد نوع المعونة المطلوبة ثم تسجيل البيانات الكاملة ورقم الهاتف النقال:

تبدأ بالتحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)

يتم تسجيل المرسل إليه والمخاطب بالطلب (إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد)

(تحية طيبة وبعد)

أقوم بالتقديم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تسجيل بيانات المرسل (الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف)/ …………

كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد