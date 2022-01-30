نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة موعد نزول الدفعة الجديدة لشهر فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أنشأت وزارة الموارد البشرية بالسعودية برنامجا جديداً متاح لجميع المواطنين السعوديين الذين تفي بمتطلبات الأهلية، حيث يركز هذا البرنامج على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، وسوف تزودهم بدعم مالي شهري يلبي طلبات احتياجاتهم، ويتم التسجيل بالضمان الجديد من خلال منصة الدعم والحماية وكذلك يستطيع المواطن الدخول للمنصة عن طريق النفاذ الوطني، واليوم نتوجد عبر السطور التالية لشرح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

هو تطوير لخدمة وضعتها الموارد البشرية بالمملكة فقد أعلنت الموارد عن عزمها لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف الكثيرين من أفراد المجتمع السعودي، لا شك أن الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة رابط منصة الدعم والحماية للتسجيل بالضمان، وخاصة بعد قبول الدفعة الأولي وصرف الراتب الشهري لهم، وينتظر الآن المؤهلين من الدفعة الثانية أعلان وزير الموارد البشرية عن موعد نزول الرواتب في حساباتهم البنكية، وصرحت الموارد انه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من الضمان الجديد.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أنشأت وزارة الموارد البشرية رابط خاص بالضمان المطور وأطلقت عليها منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي من خلالها يستطيع الفرد من تسجيل الدخول وتقديم طلب التسجيل إلكترونياً، فمن خلال التسجيل تستطيع تلقي كافة الخدمات المتاحة للمواطن، ويجب اتباع خطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:

تسجيل الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كما يمكنك تسجيل الدخول عبر بوابة نفاذ الوطنية.

قم بالاختيار والكبس علي الخدمات الإلكترونية.

قم بملء الحقول المتاحة بالبيانات الشخصية.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

قم بكتابة بياناتك الأسرية وكافة أنواع الدخل المالي للأسرة.

كتابة رقم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الشخصي.

ثم الضغط علي أيقونة تسجيل.

موعد نزول دفعة شهر فبراير2022

أشارت الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بتويتر أنها تعمل علي دمج موعد محدد لصرف الضمان الاجتماعي الجديد والقديم معاً، ولكنها صرحت أن ذلك في وقت قادم ويبقي الوضع كما هو، يتم صرف الضمان الاجتماعي القديم للمستفيدين منه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، والضمان الاجتماعي المطور يتم صرفه يوم 20 من كل شهر لحين الانتهاء من تحديد موعد لصرف الضمان القديم مع الضمان المحدث.