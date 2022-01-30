نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي my.gov.sa لتقديم طلب الحصول على مساعدة مالية 1443 لقضاء دين أو الحصول على نفقات علاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة معروض طلب الحصول على مساعدة مالية الديوان الملكي السعودي، في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على الإستجابة لطلبات المواطنين بالحصول على مساعدة مالية، والتي قد تساعد في قضاء ديون أو تدبير احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، ويهم الراغبين في الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، التعرف على طرق التواصل مع الديوان سواء الكترونياً أو بالطريقة العادية، وننشر أرقام التواصل مع الديوان الملكي وطرق التواصل، من أجل المساعدة في حل الأزمة المالية التي قد يتعرض لها بعض الأشخاص، ويرغبون في الحصول على مساعدة مالية عاجلة لسداد نفقاتهم العاجلة.

الديوان الملكي السعودي للتواصل والحصول على مساعدة مالية، للأسر الفقيرة والراغبة في الحصول على مساعدة مالية عاجلة لمواجهة أعباء وصعوبات الحياة، والحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي نتيجة التعرض لكوارث مالية أو بيئية كالمتضررين من فيروس كورونا، والراغبين في الحصول على مساعدة مالية لسداد نفقات العلاج وتدبير ما يحتاجونه من مستلزمات طبية تساعد على الشفاء.

طريقة تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443

الدخول على رابط الديوان الملكي السعودي.

السعودي. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة بالصفحة الرئيسية للموقع.

الضغط على أيقونة الخيار الإلكتروني لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية وعينية.

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة في نموذج طلب التسجيل الإلكتروني للحصول على المساعدة، والتي تساعد في التواصل مع مقدم الطلب في حالة قبوله، وتتمثل هذه البيانات في (رقم الجوال – رقم الهوية الوطنية – البريد الإلكتروني لمقدم الطلب).

ادراج تفاصيل الطلب بشكل واضح والحاجة التي دعتلك لتقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي.

قم بالضغط على أيقونة “ارسال الطلب”.

الحالات التي تستدعي الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

الراغبون في الحصول على مساعدة مالية لعلاج أمراض مزمنة.

الأشخاص العاطلون عن العمل.

من يمرون بظروف مالية صعبة.

من تعرضوا لكوارث طبيعية وحوادث وخسائر.

عدم القدرة على سداد الديون.

رابط تقديم طلب الحصول على مساعدات مالية وعينية

يوفر الديوان الملكي السعودي، إمكانية تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية أو عينية من خلال الرابط الذي خصصه الديوان للتقديم، حيث يتعين على مقدم الطلب اتباع بعض الخطوات لتقديم الطلب والتي هي كالتالي:

الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية للديوان.

الضغط على خانة دليل المستخدم لتقديم طلب الحصول على مساعدات مالية وعينية.

ادراج طلب المساعدة الذي يحتوي على تفاصيل الطلب ومدى أهمية الحصول عليه.

ادراج صورة الهوية الوطنية.

تقديم طلب الإعفاء من سداد القروض

قد يُقدم بعض الأشخاص للحصول على قرض من إحدى البنوك ولا يتمكنوا فيما بعد من سداده، نتيجة لتعذرهم وتعرضهم لمشاكل مالية تمنع السداد، ويمكنهم تقديم طلب للإعفاء من السداد إلى الديوان الملكي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

يتم تقديم طلب الإعفاء من سداد القروض إلى الديوان الملكي، وذلك من خلال كتابة البيانات التي تسهل التواصل مع مقدم الطلب، ككتابة الإسم الكامل وأرقام الجوال والبريد الإلكتروني وباقي طرق التواصل، مع كتابة نوع وقيمة القرض المراد الإعفاء من سداده.

ويجب على المتقدم أن يدرج كافة التفاصيل الخاصة بالبنك المقترض منه، كإسم وفرع وعنوان البنك

يمكن ارسال طلب الإعفاء من سداد القرض إلى الديوان الملكي عبر البريد السعودي على عنوان: الهدأ 7636 محافظة الرياض 12911 المملكة العربية السعودية، كما يمكن تسليم الطلب يداً بيدأ إلى الديوان الملكي، وبعد ارسال الطلب يتم اعطائك رقم للمتابعة، على أن يتم الرد بالموافقة أو الرفض للطلب في خلال شهر من تقديمه.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

يمكن التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب الحصول على مساعدات مالية أو عينية، أو لتقديم كافة الإستفسارات والشكاوى من خلال أرقام التواصل مع الديوان الملكي والتي هي كالتالي:-

8004000000

920022220

بعد الإنتهاء من ذكر جميع الخطوات الخاصة بتقديم طلب الحصول على مساعدة من الديوان المكلكي، يتم تقديم الطلب وعرضه على الجهات المسؤولة، والتي تتولى مهمة البت في الطلب وتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص المستحقين، فخدمة التواصل مع الديوان الملكي من احدى الخدمات التي تقدمها المملكة السعودية لمواطنيها، من أجل تلبية حاجة المحتاجين واغاثة الملهوف للنهوض بمستوى معيشة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.