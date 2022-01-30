تنزيلات 60% بنده هايبر بالسعودية على جميع السلع

خصومات في هايبر بنده بالسعودية اليوم على جميع السلع، حيث يعد هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية من أكبر المولات التي تقدم العديد من العروض والخصومات لكل العملاء، والتخفيضات تشمل على السلع الغذائية والمنتجات الورقية والعناية الشخصية مثل الشامبو والكريمات لعناية البشرة والشعر، كما يوجد العديد من الخصومات على الأجهزة الكهربائية، فمن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم العروض المقدمة من هايبر بنده في السعودية.

خصومات على السلع الغذائية في هايبر بنده بالسعودية:

اجدد العروض المقدمة من هايبر بنده بالسعودية على جميع السلع الغذائية بخصومات تصل حتى 40% وتشمل العروض كالتالي:

بسكويت للشاي بالكاكاو أولكر 12 قطعة والسعر بعد الخصم 12.95 ريال، وعرض أخر بسكويت للشاي سادة أولكر 12 قطعة والسعر بعد الخصم 10.95 ريال.

عرض خاص على بسكويت ديجيستيف شوكولاته مكفيتيز وزنه ۳۰۰ جرام، وسعره داخل العرض بـ 13.95 ريال سعودي، وعرض مميز أخر على بيور شوكولاتة جوديفا بوزن ۳۳ جرام، سعره في العرض بعد الخصم 17.5 ريال سعودي.

زيت زيتون للطبخ نادك بوزن (1.0 لتر)، والسعر بعد الخصم بـ 20.95 ريال سعودي، أما عن الخصم المقدم من هايبر بنده على زيت زيتون بكر ممتاز رحمه بوزن (٢ لتر)، والسعر 54.95 ريال سعودي.

خصم مميز على أرز كالروز صنوايت وزنه (0 كيلو)، والسعر 33.35 ريال سعودي.

تخفيضات في هايبر بنده بالسعودية اليوم: